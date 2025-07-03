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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل إنقلاب مقطورة المعادى وتصادم 3 سيارات بالدائرى

جانب من الحادث
جانب من الحادث
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن واقعة إصطدام سيارة نقل بعدد من السيارات بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم بدائرة القسم .

على الفور تم الإنتقال وتبين أنه حال سير قائد سيارة نقل بمقطورة بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة إختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب فى إصطدامه بالحاجز الخرسانى وإنقلاب السيارة ونتج عن ذلك تصادم عدد ( 3 سيارات " إحداهن لا يحمل قائدها تراخيص") بالتتابع "دون حدوث ثمة إصابات" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها .

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