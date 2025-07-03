قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة
اللواء رأفت الشرقاوي عن 30 يونيو: الشعب المصري رفض اختطاف الدولة
توك شو| استقرار الذهب والعملات ..وارتفاع في درجات الحرارة..وتصعيد في غزة
أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تقول.. ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها
ما كنش قصدي.. عامل محارة ينهي حياة نجله ويدعي وفاته بالمنوفية
المؤتمر: بيان 3 يوليو سيظل رمزا لاسترداد الوطن وتصحيح المسار السياسي
حزب التجمع يعلن المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات الشيوخ
صحة غزة: 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات
السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
برلماني: بيان 3 يوليو لحظة تاريخية أنقذت مصر واستعادت كرامة الدولة وأزاحت حكم الإخوان
الفقيه الدستوري صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إذا أعترض الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم سيعيده لمجلس النواب .. ويحق لـ "السيسي" التقدم بتشريع جديد لحل الأزمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء رأفت الشرقاوي عن 30 يونيو: الشعب المصري رفض اختطاف الدولة

اللواء رأفت الشرقاوي
اللواء رأفت الشرقاوي
قسم التوك شو

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إن الشعب المصري رفض اختطاف الدولة المصرية، لافتا إلى أن الوطن تعرض لعمليات اعتداء ونهب لكافة المؤسسات أثناء ثورة 30 يونيو.

30 يونيو والشعب المصري 

 وأشار مساعد وزير الداخلية خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «صباحنا مصري» والمذاع عبر الفضائية المصرية إن الشعب المصري الحقيقي هو من نزل يوم 30 يونيو، وذلك عندما شعر أن البلاد تواجه حاله من الاختطاف.

 وأكد على أن أول بداية لنوايا حكم الإخوان هو افتعال المشاكل عن طريق الجنود المصريين في رفح وقتلهم، ثم العمل على تحويل مصر إلى شيء آخر، والذي تم وضع خطة زمنية له لا تتعدى الـ100 يوم.

ولفت إلى أن الشعب المصري عندما نزل إلى الشارع رافضا ما أعلنوا عنه، أرادوا التعديل مرة أخرى عن طريق الإعلان الدستوري، والذي وقف أمامه الشعب المصري مجددا، ومنذ هذا الإعلان، رفعوا شعار «لا صوت يعلوا فوق صوت رئيس الجمهورية».

اللواء رأفت الشرقاوي الداخلية الإخوان جماعة الإخوان 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

زلزال

زلزال مدمر وتسونامي هائل.. اليابان تبدأ الاستعداد للكارثة الكبرى

بوتين وترامب

بوتين يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع ترامب.. اليوم

جائزة بريكس الأدبية الدولية الجديدة

لتعزيز الحوار بين الثقافات.. موسكو تستضيف حفل إطلاق جائزة بريكس الأدبية الدولية الجديدة

بالصور

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

أم خالد تعلن طلاقها من زوجها وأبو أولادها للمرة الثانية

طلاق ام خالد
طلاق ام خالد
طلاق ام خالد

كيكة يوم الإجازة بكوب دقيق.. اقتصادية وهشة بدون فرن

كيكة الطاسة
كيكة الطاسة
كيكة الطاسة

صدى البلد يكرم النجمة لقاء سويدان عن مسلسل حرب الجبالي .. صور

النجمة لقاء سويدان
النجمة لقاء سويدان
النجمة لقاء سويدان

فيديو

ركل فتاة بالاسكندرية

المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رياح على بعض المناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد