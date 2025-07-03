اللواء رأفت الشرقاوي عن 30 يونيو: الشعب المصري رفض اختطاف الدولة

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إن الشعب المصري رفض اختطاف الدولة المصرية، لافتا إلى أن الوطن تعرض لعمليات اعتداء ونهب لكافة المؤسسات أثناء ثورة 30 يونيو.

30 يونيو والشعب المصري

وأشار مساعد وزير الداخلية خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «صباحنا مصري» والمذاع عبر الفضائية المصرية إن الشعب المصري الحقيقي هو من نزل يوم 30 يونيو، وذلك عندما شعر أن البلاد تواجه حاله من الاختطاف.

وأكد على أن أول بداية لنوايا حكم الإخوان هو افتعال المشاكل عن طريق الجنود المصريين في رفح وقتلهم، ثم العمل على تحويل مصر إلى شيء آخر، والذي تم وضع خطة زمنية له لا تتعدى الـ100 يوم.

ولفت إلى أن الشعب المصري عندما نزل إلى الشارع رافضا ما أعلنوا عنه، أرادوا التعديل مرة أخرى عن طريق الإعلان الدستوري، والذي وقف أمامه الشعب المصري مجددا، ومنذ هذا الإعلان، رفعوا شعار «لا صوت يعلوا فوق صوت رئيس الجمهورية».