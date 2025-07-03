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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حازم عمر: القائمة الوطنية حريصة على تمثيل جميع الأحزاب.. وهناك توافق كبير

حازم عمر
حازم عمر
عبد الرحمن سرحان   -  
محمود ابراهيم

أكد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن اجتماع أحزاب القائمة الوطنية شهد توافقا بين الأحزاب، مشيرًا إلى أن هذا التوافق نابع من مسؤولية وطنية.

وقال “عمر”، في تصريحات خاصة صحفية عقب انتهاء الاجتماع التشاوري الأول للقائمة الموحدة من اجل مصر لانتخابات الشيوخ ٢٠٢٥، والذي يستضيفه حزب مستقبل وطن، ، إن الأمر ليس تقسيم مقاعد وإنما حرص على مشاركة جميع الأحزاب في القائمة الوطنية والمجالس البرلمانية.

ويستضيف حزب مستقبل وطن، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة.

يأتي ذلك بمشاركة ممثلي عن أحزاب حُماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الإجتماعي، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، المُؤتمر، الحُرية المصري، إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، تبدأ الهيئة في تلقي طلبات الترشح يوم السبت المقبل، وتعلن الكشوفات الرسمية في 11 يوليو، على أن تُجرى الانتخابات خارج مصر يومي 1 و2 أغسطس، وداخل البلاد يومي 4 و5 أغسطس، وتُعلن النتائج في 12 أغسطس.

القائمة الوطنية أحزاب القائمة الوطنية رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر الاجتماع

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