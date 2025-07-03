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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق الاجتماع التنسيقي لأحزاب القائمة الوطنية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

اجتماع القائمة الوطنية
اجتماع القائمة الوطنية
عبد الرحمن سرحان   -  
محمود ابراهيم

انطلق منذ قليل الاجتماع التنسيقي، لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لـ نتخابات مجلس الشيوخ 2025.

اجتماع القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ 

ويعقد الاجتماع الذي دعا إليه حزب مُستقبل وطن، بحضور أحزاب: حُماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الإجتماعي، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، المُؤتمر، الحُرية المصري، إرادة جيل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

انتخابات مجلس الشيوخ 

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل أيام يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين، وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات يوم الثلاثاء 1 يوليو الجاري، كما تضمن الجدول موعد إعلان الكشف المبدئي بأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها بصحيفتي واسعتى الانتشار وذلك يوم 11 يوليو، وكذلك إجراءات الطعن على الأسماء أمام محكمة القضاء الإداري أيام 14 حتي 16 يوليو، على أن يكون فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون، ويتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية يوم 18 يوليو علي أن يكون آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو  الجاري.

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