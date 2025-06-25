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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال أول اجتماع تنظيمي لأمانة دهب.. حزب الجبهة الوطنية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة و الأزهرية بجوائز وهدايا قيمة

حزب الجبهة الوطنية.. أمانة دهب تكرم أوائل الشهادة الإعدادية
حزب الجبهة الوطنية.. أمانة دهب تكرم أوائل الشهادة الإعدادية
ايمن محمد

كرم حزب "الجبهة الوطنية" أوائل الشهادة الإعدادية بالتعليم العام و الأزهري بمدينة دهب بجوائز مادية قيمة. 

وذلك خلال أول اجتماع تنظيمي لأمناء امانة مدينة دهب وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية. 

وذلك في خطوة تعكس حرص الحزب على تعزيز العمل المؤسسي ودعم التفوق التعليمية بناء على توجيهات النائب غريب حسان أمين عام الحزب بمحافظة جنوب سيناء والمستشار محمود سرور أمين التنظيم 

حيث عقد حزب الجبهة الوطنية بأمانة دهب أول اجتماع تنظيمي الأمناء بحضور الشيخ حسن سالم رئيس قطاع خليج العقبة و احمد الكفراوي مساعد رئيس القطاع وحضور كلا من : 

السيد الخراشي أمين أمانة مدينة دهب 

الاستاذ إبراهيم ضاحي أمين التنظيم

 محمد شقوير مدير عام إدارة دهب التعليمية وأمين التعليم بامانة الحزب 

 باسم سمير مدير إدارة الوعظ بدهب وأمين الشؤون الدينية بمدينة دهب

 محمد عودة ناصر أمين الشباب بمدينة دهب

تضمن الاجتماع التنظيمي استعراض خطة العمل التنظيمي للفترة المقبلة مع التركيز على الملفات الشبابية والتعليمية والدينية وتفعيل دور الحزب في دعم المبادرات المجتمعية والتنموية داخل المدينة.

وفي ختام الاجتماع التنظيمي كرمت أمانة حزب الجبهة الوطنية بدهب أوائل الشهادة الإعدادية العامة الأزهرية بجوائز مادية قيمة وهو ما لاقى صدى طيباً في نفوس الحاضرين مع التأكيد علي حرص أمانة حزب الجبهة الوطنية بدهب على تبني الحزب لمبدأ تحفيز تشجيع المتفوقين في كافة المجالات كوسيلة لبناء جيل واعٍ ومتميز. 

وقد ألقي الشيخ باسل سمير امين امانة الشئون الدينية بمدينة دهب كلمة بمناسبة العام الهجري الجديد و هنأ أهالي جنوب سيناء بحلول العام الهجري الجديد

ويأتي هذا الحدث تأكيداً على رؤية الحزب في تعميق التواصل مع المجتمع المحلي وتعزيز ثقافة العمل الجماعي والريادة التربوية والتنموية في دهب.

وقال الشيخ حسن سالم رئيس قطاع خليج العقبة إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم هذا الاجتماع الأول الذي يجمع بين التنظيم الواعي و التكريم المستحق، في مدينة نعتز بها جميعًا، مدينة دهب مشيرا الي إن اجتماعنا اليوم ليس مجرد مناسبة تنظيمية بل هو رسالة واضحة بأن العمل الحزبي الجاد يبدأ من الميدان ومن نبض الناس. واضاف رئيس قطاع خليج العقبة إن تكريم أوائل الشهادة الإعدادية اليوم هو احتفاءٌ بالأمل واستثمار في العقول التي ستقود مستقبل هذا الوطن. فالتعليم هو حجر الأساس والشباب هم عماد البناء ونحن في حزب الجبهة الوطنية نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان علمًا وخلقا وانتماء.

وكانت الجوائز المقدمه من حزب الجبهه أمانة دهب شهادات تقدير وهدايا للعشرة الأوائل من الطلاب شهادة تقدير وهدية ومكافأة مالية قدرها ١٠٠٠ جنيه لثالث المحافظه من التعليم العام و شهادة تقدير وهدية ومكافأة مالية ١٠٠٠ جنيه لرابع المحافظه من التعليم الأزهرى علاوة على تكريم إثنان من المعلمين المتميزين فى تنظيم الحفلات المدرسيه بشهادة تقدير وهدية و ١٠٠٠ جنيه مكافأة ماليه علاوة على تكريم مديرى الإدارات بشهادة تقدير وهدية  وكذلك تكريم مديرى المدارس على جهودهم بشهادات تقدير وهدايا عينية. 

جنوب سيناء دهب الجبهة الوطنية تكريم اوائل الإعدادية

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