قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب أرجوانية تخطف الأنظار في سماء شرم الشيخ ودهب ونويبع.. ما القصة؟
رشاد عبد الغني: خطاب 3 يوليو نقطة تحول لتلاحم الشعب ومؤسساته الوطنية
رايان إير تلغي 170 رحلة جوية جراء إضراب مراقبي الحركة الجوية بفرنسا
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام ومركز أطلس ويوصي بإجراءات عاجلة
الحكومة: رؤية شاملة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية
خسارة لا تعوض.. الاتحاد البرتغالي عن وفاة ديوجو جوتا نجم ليفربول وشقيقه
تنمية شاملة وازدهار.. الجبهة الوطنية: ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ مصر
2949 فُرصة عمل للشباب في 10 محافظات.. تفاصيل
دراسة حديثة: تناول اللوز يومياً يقلل من الإصابة بأمراض القلب والسكري
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالسوق المصرية اليوم 3 يوليو 2025
رئيس الوفد: سندفع بـ 25 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ
معلمون: امتحان الجغرافيا ثانوية عامة تافه في مستوى طالب "محضرش الحصص"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اللواء أحمد سعد: تسريع تسليم بطاقات عضوية الجبهة الوطنية للمحافظات

اجتماع أمانة العضوية المركزية بالجبهة الوطنية
اجتماع أمانة العضوية المركزية بالجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

في إطار توجهات حزب الجبهة الوطنية الرامية إلى تعزيز العضوية واستثمار ذلك في تنفيذ خطة الحزب لدعم مرشحيه لخوض ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، عقدت أمانة العضوية المركزية اجتماعًا  برئاسة اللواء أحمد سعد، وبحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، لاستعرض  ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على صعيد العضويات، حيث ناقش جدول الأعمال متابعة إجراءات استخراج بطاقات العضوية وتسليمها إلى أمانات المحافظات، مع التوجيه بتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من جميع البطاقات لضمان جاهزية القواعد الحزبية على مستوى الجمهورية.

كما تم الاستماع لرؤية أعضاء الأمانة حول ما تحقق خلال المرحلة السابقة، وتقديم مقترحات لتفعيل الأداء في الفترة المقبلة، بما يواكب استعدادات الحزب للانتخابات ويحقق أهدافه التنظيمية والسياسية وتم توزيع الأدوار بين أعضاء الأمانة لضمان كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز.

وأكد اللواء أحمد سعد  حرص أمانة العضوية علي التعاون والتنسيق مع باقي  الأمانات المركزية  لتنفيذ خطة  الحزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ   بما يضمن تعظيم المشاركة  من الأعضاء والمواطنين، وترسيخ حضور الحزب كقوة فاعلة في المشهد السياسي ترسيخا  لشعار الحزب "مصر للجميع " ليصبح واقعا عمليا يجتذب "الأغلبية الصامتة " ويحفزها  نحو المشاركة.

يأتي هذا الاجتماع امتدادا  لجهود الحزب وتوجيهاته  خلال الاجتماع الموسع لقياداته، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب  في إطار الاعداد لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ العضويات القواعد الحزبية بطاقات العضوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

تريلا

تريلا تطيح بـ 5 سيارات ملاكي على الطريق الدائري بالقطامية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

جروبات الغش

التعليم تحذر|رسالة نصب بجروبات الغش لطلاب الثانوية العامة: ادفع وخد الامتحان قبل اللجنة

طارق يحيى

نفسي مسدودة.. طارق يحيى يهاجم مجلس الزمالك بسبب عبد الناصر محمد

ترشيحاتنا

أذكار الصباح الواردة عن النبي

أذكار الصباح الواردة عن النبي.. حصن نفسك وطمئن قلبك

حكم صيام يوم تاسوعاء

حكم صيام يوم تاسوعاء.. الإفتاء تجيب

وزير الأوقاف مع وزير الصحة الفلبيني

أسامة الأزهري يلتقي وزير الصحة الفلبيني لبحث التعاون في مجال التمريض والدواء

بالصور

انتعاش وهمي .. ماذا يفعل شرب الماء المثلج بجسمك في عز الحر؟

الماء المثلج
الماء المثلج
الماء المثلج

تريند التيك توك الجديد.. طريقة عمل سلطة الخيار الكريمي المنعشة

سلطة الخيار
سلطة الخيار
سلطة الخيار

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميا؟.. أعراض مبكرة قد تكشف عن سرطان القولون

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

احذر العلامات الصامتة.. أعراض مبكرة قد تكشف عن سرطان القولون

أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون
أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون
أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون

فيديو

مشهد نادر في جنوب سيناء

سحب أرجوانية تخطف الأنظار في سماء شرم الشيخ ودهب ونويبع.. ما القصة؟

جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة .. قصة فيديو فضيحة بنات الجيم اللي قلبت الدنيا

حلا شيحة

من باب الجهل .. حلا شيحة: كنت ضد الحجاب وعارضت ارتداء شقيقتي له

لقطة من الفيديو

فحص فيديو دهس سيارة مسرعة لفتاة ثم هروبها بميدان الحصري.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد