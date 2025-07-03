اللواء أحمد سعد: تسريع تسليم بطاقات عضوية الجبهة الوطنية للمحافظات

في إطار توجهات حزب الجبهة الوطنية الرامية إلى تعزيز العضوية واستثمار ذلك في تنفيذ خطة الحزب لدعم مرشحيه لخوض ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، عقدت أمانة العضوية المركزية اجتماعًا برئاسة اللواء أحمد سعد، وبحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، لاستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على صعيد العضويات، حيث ناقش جدول الأعمال متابعة إجراءات استخراج بطاقات العضوية وتسليمها إلى أمانات المحافظات، مع التوجيه بتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من جميع البطاقات لضمان جاهزية القواعد الحزبية على مستوى الجمهورية.

كما تم الاستماع لرؤية أعضاء الأمانة حول ما تحقق خلال المرحلة السابقة، وتقديم مقترحات لتفعيل الأداء في الفترة المقبلة، بما يواكب استعدادات الحزب للانتخابات ويحقق أهدافه التنظيمية والسياسية وتم توزيع الأدوار بين أعضاء الأمانة لضمان كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز.

وأكد اللواء أحمد سعد حرص أمانة العضوية علي التعاون والتنسيق مع باقي الأمانات المركزية لتنفيذ خطة الحزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بما يضمن تعظيم المشاركة من الأعضاء والمواطنين، وترسيخ حضور الحزب كقوة فاعلة في المشهد السياسي ترسيخا لشعار الحزب "مصر للجميع " ليصبح واقعا عمليا يجتذب "الأغلبية الصامتة " ويحفزها نحو المشاركة.

يأتي هذا الاجتماع امتدادا لجهود الحزب وتوجيهاته خلال الاجتماع الموسع لقياداته، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب في إطار الاعداد لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.