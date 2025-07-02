بحضور أبو العينين.. الجبهة الوطنية يعلن آليات اختيار مرشحي الشيوخ

عقد حزب الجبهة الوطنية اجتماعا برئاسة د.عاصم الجزار رئيس الحزب تم خلاله مناقشة استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ والتي سيتم فتح باب الترشح عليها السبت المقبل، وناقش الاجتماع الذي حضره السيد القصير الأمين العام وكل من د.علي عبد العال واللواء محمود شعراوي والنائب محمد أبو العينين، نواب رئيس الحزب والمستشار علاء فؤاد ،والفريق طارق سلام امناء الأمانات النوعية والنائب أحمد أباظة واللواء محمد عصام والنائبة إيمان العجوز نواب الأمين العام، آليات اختيار المرشحين والتأكيد على ضرورة تمتعهم بالنزاهة والكفاءة المهنية والسياسية والقدرة على التواصل المجتمعي والشعبية بما يعكس هوية الحزب وأفكاره وأهدافه.

وشدد الاجتماع على أنه تم استكمال الهيكل التنظيمي في معظم المحافظات من أجل دعم مرشحي الحزب في إنتخابات الشيوخ المقبلة، سواء في القائمة، أو في الفردي بعدد من المحافظات، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية من الكوادر القانونية في الحزب لمراجعة عملية استيفاء الأوراق مع المرشحين والتواصل معهم خلال إجراءات العملية الانتخابية حتى نهايتها لضمان أن يلتزم مرشحو الحزب بكل الإجراءات القانونية دون أي اختراق حيث يسعى الحزب للمشاركة في العملية الانتخابية بنزاهة وشرف والإلتزام بالقانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات والأعراف والتقاليد.

ومن المقرر ان يعقد الحزب عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من برنامج الحزب فى الانتخابات ودعم مرشحيه.