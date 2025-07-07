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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار جنوب سيناء: لجنة النواب تتفقد الحافلات الكهربائية والمواقف.. والجبهة الوطنية يعقد اجتماعا حاشدا

جولة المحافظ
جولة المحافظ
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار أبرزها تفقد المحافظ برفقة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السيارات الكهربائية والمواقف، بينما عقد حزب الجبهة الوطنية اجتماعا حاشدا برؤساء الأمانات استعدادا للانتخابات. 
 

واليكم تفاصيل الأخبار:

رافق الدكتور  خالد مبارك  محافظ جنوب سيناء، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، في جولة موسعة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة عدد من المشروعات والمنشآت الحيوية.

بدأت الجولة بتفقد موقف سيارات الأجرة و بشرم الشيخ، حيث تم متابعة انتظام حركة النقل الداخلي والخارجي، وتوافر الخدمات اللوجستية للمواطنين والسائحين، والوقوف على سبل تطوير المنظومة بما يواكب متطلبات المدينة السياحية العالمية.

كما تفقد المحافظ وأعضاء اللجنة موقف أتوبيسات شركة شرق الدلتا، وتابعوا مدى انتظام الرحلات المتجهة من وإلى شرم الشيخ، واستمعوا إلى آراء الركاب بشأن جودة الخدمة، وأسعار التذاكر، ومواعيد الانطلاق، في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة منظومة النقل العام وتقديم خدمات لائقة وآمنة للمواطنين.

كما تفقد الوفد الحافلات الكهربائية الجديدة، التي تمثل نموذجًا للنقل الأخضر الذكي، في إطار جهود الدولة للتحول إلى منظومة مستدامة وصديقة للبيئة. وتُسهم هذه الحافلات في تنظيم حركة النقل داخل المدينة بشكل منتظم وآمن، فضلًا عن مظهرها الحضاري المتناسق مع هوية شرم الشيخ السياحية والبيئية. وقد أشاد أعضاء اللجنة بتجربة الحافلات الكهربائية باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تواصلت الجولة بتفقد السوق التجاري القديم، أحد المقاصد السياحية الأساسية للزائرين، حيث تم متابعة الحالة العامة للمرافق والخدمات.

كما تضمنت الزيارة جولة داخل مسجد الصحابة، أحد أبرز المعالم الإسلامية الحديثة بالمدينة، حيث أبدى أعضاء اللجنة إعجابهم بالطابع المعماري المتميز للمسجد، والجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في تقديم خطب الجمعة بثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، بما يُعزز التفاعل مع السائحين ويعكس صورة مصر المنفتحة والمعتدلة.

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتكثيف الجهود نحو تطوير الخدمات السياحية والبنية الأساسية في المدن ذات الطابع الدولي، وعلى رأسها شرم الشيخ، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على تحديث المرافق، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على الهوية البيئية للمدينة.

من جانبه، ثمّن النائب أحمد السجيني ما لمسه من تعاون وتنسيق بين الجهات التنفيذية، مشيدًا بحرص المحافظة على تطوير الخدمات والمرافق، ودعم التجارب الحديثة في النقل والإدارة والتنمية الحضرية.

وفي ختام الجولة، اكد المحافظ علي حرص المحافظة علي اتخاذ الإجراءات الفورية لتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن شرم الشيخ تُمثّل واجهة مصر السياحية، ومن الضروري مواصلة العمل على رفع كفاءتها بما يليق بمكانتها العالمية.

كما عقد حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، اجتماع تنظيمي حاشد  بحضور  أمناء  أمانات المدن و امناء الامانات النوعية   ،  بهدف التنسيق والاستعداد للحشد خلال انتخابات مجلس الشيوخ  المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.


قال النائب غريب حسان، أمين الحزب بالمحافظة، أن أمانة حزب الجبهة الوطنية تدعم القائمة الوطنية التى يشارك بها الحزب مشيرا الي انه لابد العمل على أرض الواقع وحصر جميع المشكلات التى تمس المواطنين. 


واضاف الأمين العام للحزب أن  جميع أمناء واعضاء أمانات الحزب قوة واحدة، ولا فرق بين الأمانات لذا لابد من التنسيق خلال الفترة المقبلة للحشد خلال انتخابات مجلس الشيوخ  المقبلة، لدعم القائمة الوطنية في الانتخابات  موضحا أن أمانة حزب الجبهة بجنوب سيناء ليس لها مرشح ولكن تدعم القائمة الوطنية  بناء على التوجيهات المركزية لحزب الجبهة الوطنية. 


وأكد  النائب غريب حسان ان الحزب  سيدعم هذا الاستحقاق بقوة، والمساهمة بشكل ايجابي من قبل الحزب بتقديم كافة أوجه الدعم لمن  سيعمل على خدمة أهالي المحافظة.


وأشار   النائب غريب حسان، الي أن  الحزب ملتزم حزبيا بكافة القوانين والإجراءات الداعمة لانتخابات مجلس الشيوخ ، مؤكدا ان الحزب على مستوى الجمهورية سيشارك  خلال انتخابات مجلس الشورى بنحو ١٢ مقعد فردي، ونحو ٢٥ قائمة، مشيرا إلى أن الحزب بجنوب سيناء ليس ضد اي حزب أو مرشح لكنه سيدعم الأصلح للمواطنين.


واكد على ضرورة استكمال كافة الإجراءات الخاصة باصدار  كارنيهات الحزب،  مشيرا إلى أن التنظيم أساس النجاح الحزبي، ولابد من تكاتف جميع الأمانات لتحقيق الصالح العام سواء على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، أو على المستوى الخاص بالحزب.
وكلف النائب غريب حسان، جميع أمانات  الحزب بكافة المدن بحصر المشاكل التي تواجه المواطنين بكل مدينة، ووضع حلول لها، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، إضافة إلى التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، مع التوعية بالاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي في تنمية وعي الشباب بالحياة السياسية.


ولفت إلى أن الحزب يستعد لتنظيم احتفالية كبرى لتكريم أبناء المحافظة المتفوقين في كافة المراحل التعليمية، وأيضا الموهوبين في كافة المجالات.
ومن جانبه، قال المستشار محمود سرور، أمين التنظيم، إن أمانات الحزب تعد بمثابة الجهاز التنفيذي به، لذا لابد من العمل الميداني خلال الفترة المقبلة للاستعداد لخوض الانتخابات سواء لمجلس الشورى او النواب، مشيرا إلى أن قيادات الحزب والأمانات  لديها الخبرة التي تظهر الحزب بشكل قوي.


وأكد على ضرورة انطلاقة قوية لبعض مجموعات العمل، على ان تكون هذه الإنطلاقة لصالح المواطنين، موضحا  ان العمل الحزبي والسياسي أمانة سيحاسب عليها الجميع أمام الله.
وأشار إلى ضرورة الالتزام الحزبي، من خلال تحرك جميع الأمانات للتوغل داخل المشكلات التي تواجه المجتمع بقوة واحدة حتى يتم حل هذه المشاكل من جميع الجوانب.
 الشيوخ 

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال العديد من الاخبار أبرزها تفقد المحافظ برفقة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. 

بينما عقد حزب الجبهة الوطنية اجتماع حاشد برؤساء الأمانات إستعدادا للانتخابات. 

جنوب سيناء موجز اخبار لجنة النواب الجبهة الوطنية

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