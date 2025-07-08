رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية: إجراءات تلقي طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ تسير بانتظام

أكد المستشار أحمد طلبة، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، أن إجراءات تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 تسير بانتظام وسلاسة تامة منذ انطلاقها في الخامس من يوليو الجاري، وذلك في إطار الاستحقاق الدستوري الجاري بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي تصريحات مع مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، نجاة الجبالي، أوضح طلبة أن لجنة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، باعتبارها واحدة من 22 لجنة على مستوى الجمهورية، واصلت عملها لليوم الرابع على التوالي، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا يوم الخميس 10 يوليو، حيث ينتهي التقديم في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

أشار المستشار طلبة إلى أن عدد المتقدمين حتى الآن بلغ 35 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 4 سيدات (3 مستقلات وواحدة تنتمي لحزب سياسي)، بينما لم تستقبل اللجنة حتى الآن أي قوائم انتخابية.

كما أوضح أن من بين المتقدمين 11 مرشحًا مستقلًا و20 مرشحًا ينتمون لأحزاب مختلفة.

وعن أبرز المستندات المطلوبة للترشح، قال رئيس المحكمة إن المادة الثالثة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2025 تحدد نحو 13 مستندًا، من أبرزها: شهادة القيد في قاعدة بيانات الناخبين، إيصال سداد مبلغ التأمين (30 ألف جنيه للفردي، و111 ألف جنيه للقائمة).

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية وفّرت وسائل تواصل حديثة ودائمة مع جميع اللجان على مستوى الجمهورية، تشمل البريد الإلكتروني والواتساب والبث المباشر، إلى جانب أجهزة تابلت مخصصة للتواصل اللحظي مع الهيئة، ما ساهم في إنهاء الإجراءات بسهولة وبدون أي معوقات.

واختتم المستشار أحمد طلبة حديثه مؤكدًا أن العملية تسير في مناخ من الانضباط والشفافية، مع التزام كامل بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة.

