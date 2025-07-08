قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة غير طبيعية .. وزير الاتصالات يتلقى 100 سؤال بالبرلمان بسبب حريق سنترال رمسيس
مصر تهزم تونس في نهائي البطولة العربية لكرة السلة للسيدات
أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة
توو ليت يحسم جدل اعتزاله بعد وفاة أحمد عامر
النائب محمد أبو العينين يزور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.. صور
سكن لكل المصريين 7.. خطوات الحجز والأسعار ومواعيد التقديم والفئات المستفيدة
شومان خلال تكريم أبو العينين: وكيل مجلس النواب مُحب للأزهر وكلماتك تمتاز بالصراحة والإقناع
وزير الاتصالات الأسبق: سنترال رمسيس مؤمن من خلال شبكة أجهزة بأعلى مستوى
عضو تعليم النواب عن البكالوريا : تطبيقه من الصف الأول الثانوي
إسرائيل تقصف جنوب لبنان
السفينة الحربية التركية بويوكادا تزور ميناء الإسكندرية البحري
وليد حجاج: غالبية الخدمات بدأت في العودة للعمل وستكتمل خلال 8 ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية: إجراءات تلقي طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ تسير بانتظام

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
هاني حسين

أكد المستشار أحمد طلبة، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، أن إجراءات تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 تسير بانتظام وسلاسة تامة منذ انطلاقها في الخامس من يوليو الجاري، وذلك في إطار الاستحقاق الدستوري الجاري بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي تصريحات مع مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، نجاة الجبالي، أوضح طلبة أن لجنة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، باعتبارها واحدة من 22 لجنة على مستوى الجمهورية، واصلت عملها لليوم الرابع على التوالي، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا يوم الخميس 10 يوليو، حيث ينتهي التقديم في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

أشار المستشار طلبة إلى أن عدد المتقدمين حتى الآن بلغ 35 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 4 سيدات (3 مستقلات وواحدة تنتمي لحزب سياسي)، بينما لم تستقبل اللجنة حتى الآن أي قوائم انتخابية.

كما أوضح أن من بين المتقدمين 11 مرشحًا مستقلًا و20 مرشحًا ينتمون لأحزاب مختلفة.

وعن أبرز المستندات المطلوبة للترشح، قال رئيس المحكمة إن المادة الثالثة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2025 تحدد نحو 13 مستندًا، من أبرزها: شهادة القيد في قاعدة بيانات الناخبين، إيصال سداد مبلغ التأمين (30 ألف جنيه للفردي، و111 ألف جنيه للقائمة).

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية وفّرت وسائل تواصل حديثة ودائمة مع جميع اللجان على مستوى الجمهورية، تشمل البريد الإلكتروني والواتساب والبث المباشر، إلى جانب أجهزة تابلت مخصصة للتواصل اللحظي مع الهيئة، ما ساهم في إنهاء الإجراءات بسهولة وبدون أي معوقات.

واختتم المستشار أحمد طلبة حديثه مؤكدًا أن العملية تسير في مناخ من الانضباط والشفافية، مع التزام كامل بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة.
 

الشيوخ مجلس الشيوخ اخبار التوك شو انتخابات انتخابات الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

مواعيد عمل ببعض فروع البنوك الجديدة

مواعيد جديدة لعمل بعض فروع البنوك

النني

أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

سرعة الإنترنت

بعد حريق سنترال رمسيس.. خطوات استعادة سرعة الإنترنت في منزلك

البنك المركزي المصري

مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء في أرض الضبعة

وزير الكهرباء والمدير التنفيذي لـ "روسآتوم" يتفقدان سير العمل فى مشروع المحطة النووية بالضبعة

الأنبا باخوم

الأنبا باخوم يلتقي المشاركين في المسيرة الثانية عشر لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر

سنترال رمسيس بعد إخماد النيران

ملحمة وطنية.. مئات العاملين بقطاع الاتصالات يتطوعون لإعادة الخدمة

بالصور

الزنجبيل.. كنز طبي طبيعي يحارب الالتهابات ويدعم صحة القلب والهضم

فوائد صحية لإستخدام الزنجبيل
فوائد صحية لإستخدام الزنجبيل
فوائد صحية لإستخدام الزنجبيل

موجة حر عالمية.. وهذه الأطعمة تسرع تعافي الجلد وتحمي من أضرار الشمس

أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة
أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة
أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة

أخبار السيارات| 129 شركة مهددة بالانهيار.. ومدينة هي الأكثر خطورة على السائقين

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

الشمام نجم الصيف.. فاكهة ترطب الجسم وتحميه من الأمراض المزمنة

فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام
فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام
فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عيار 21 وصل لكام؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

سبب حريق سنترال رمسيس وموعد عودة الاتصالات | تفاصيل هامة

الملازم نور

حريقة سنترال رمسيس.. الملازم نور قصة بطولة لازم كلنا نعرفها

عاصفة هجوم ضد مها الصغير

3 فنانين عالميين يتهمون مها الصغير بسرقة لوحاتهم .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد