نائب رئيس حزب المؤتمر: شكلنا غرفة عمليات للاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه نعمل على القيام بدورات تدريب لكل المرشحين على مجلس الشيوخ، وتدريب على الخطاب السياسي، وورش عمل، مشيرا إلى أنه أعددنا مجموعة من المرشحين، بناءا على اختيارهم وكفاءتهم.

وقال مجدي مرشد، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب بل قد يفوقه في بعض الملفات، مؤكدا أنه قدمنا بمجموعة متميزة من المرشحين للقائمة الوطنية وهناك مرشحين سيكونوا موجودين على المقاعد الفردية.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات للاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه بدأنا العمل واخترنا كوادر مميزة في كل مجال.