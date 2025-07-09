يمامة: الوفد يدفع بعبد العزيز والجندي على القائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ

كشف الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد عن عدد مرشحي حزب الوفد على " القائمة الوطنية من أجل مصر " في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحزب سيدفع بمرشحان فقط في انتخابات مجلس الشيوخ على " القائمة الوطنية من أجل مصر" ، وهما طارق عبد العزيز في قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد وحازم الجندي في قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وكان قد شهد ، حزب حماة الوطن، عقد الاجتماع التتسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر، لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن أحزاب: حماة الوطن _ مستقبل وطن _ الجبهة الوطنية _ الشعب الجمهوري _ المصري الديمقراطي الاجتماعي _ العدل _ التجمع _ إرادة جيل _ الحرية _ الوفد _ الإصلاح والتنمية _ المؤتمر _ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وواصل المشاركون، المناقشات بشأن تفاصيل إعداد القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك الاستعدادات الخاصة للخروج بمشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية لانتخاب مجلس الشيوخ 2025.

وأسفر الاجتماع عن الآتي:

أولا: أكد ممثلو الأحزاب السياسية، التوافق على أهمية التمسك بالمعايير الموضوعية اللازمة في اختيار مرشحي القائمة، والتي ترتكز على النزاهة والشفافية، والقدرة على تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

ثانيا: مناقشة الترتيبات الخاصة بالدعايا الانتخابية، والخطة الإعلامية خلال الفترة المقبلة، وفقا للمواعيد المقررة والضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء ما أقره القانون في هذا الشأن.

ثالثا: التوافق على تضافر الجهود بين كافة الأحزاب السياسية أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر، لتحقيق نسبة مشاركة كبيرة في الانتخابات، بما يليق بأهمية مجلس الشيوخ ودوره الوطني.

رابعا: الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة عملية الدعايا الانتخابية للقائمة الوطنية من أجل مصر، ترتكز في الأساس على أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية، للخروج بمشهد يليق بالدولة المصرية، لاسيما وأن المشاركة الإيجابية هي الضمانة الحقيقية لنجاح انتخابات مجلس الشيوخ.

خامسا: دعا ممثل الجبهة الوطنية، لعقد الاجتماع التنسسقي الثالث في مقر الحزب، في وقت سيتم تحديده لاحقا.