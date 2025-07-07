أمين تنظيم حماة الوطن: أبرز مخرجات الاجتماع الثاني للقائمة الوطنية تشكيل لجنة إعلامية لها

قال الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية بحزب حماة الوطن، إن القائمة الوطنية من أجل مصر عقدت اليوم اجتماعها التشاوري الثاني، حيث سبق هذا الاجتماع، أولى اجتماعاتها بحزب مستقبل وطن ومن أبرز مخرجات اليوم تشكيل لجنة قانونية لأحزاب القائمة من أجل تقديم الدعم الفني والقانوني.

وأكد أنه تم التأكيد مجددا على رفع الوعي بأهمية الانتخابات وحث المواطنين على المشاركة فيها، و القيام بمسئولياتهم الوطنية بالحفاظ على حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم.

وتابع في تصريحات عقب انتهاء الاجتماع التشاوري الثاني أنه تقرر تشكيل لجنة إعلامية للقيام بأعمال الدعاية والتسويق الإعلامي للقائمة بما يتوافق مع الضوابط القانونية في هذا الشأن وما يتوافق مع ما أصدرته الهيئة الوطنية من ضوابط وقرارات لهذه العملية.