انطلاق الاجتماع التنسيقي الثاني لأحزاب القائمة الوطنية بمقر "حماة الوطن"

انطلق منذ قليل، الاجتماع التشاوري الثاني، لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك بمقر حزب حماة الوطن، للاستعداد للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وكان الاجتماع التنسيقي لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر قد عقد بمقر حزب مستقبل وطن الخميس الماضي.

وحضر الاجتماع- الذي استغرق قرابة الثلاث ساعات- ممثلو الأحزاب والقوى السياسية التالية: حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، حزب الشعب الجمهوري، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المؤتمر ، حزب الوفد، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التجمع، حزب الحرية المصري، حزب إرادة جيل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأسفر الإجتماع على التالي:

أولا: أن المشاركة في تشكيل "القائمة الوطنية من أجل مصر" يعكس رغبة جميع الحاضرين في التمسك بفكرة العمل المشترك من أجل المصالح العليا لمصر وشعبها، وخاصة في الوقت الحالي شديد الحساسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما لا يلغي ما بينهم من تنوع في رؤاهم وتمايزات في أطروحاتهم بشأن مختلف القضايا الداخلية، وهو ما سيكون محله مجلسي البرلمان القادمين.

ثانيا: دعوة الشعب المصري العظيم صاحب السيادة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بصورة تعبر عن إرادته وتحقق مصالحه، بالتصويت الحر لمن يراه قادرا على تحقيقها له، في ظل ضمانات دستورية وقانونية ومؤسسية مستقرة تضمن له نتائج نزيهة وشفافة.

ثالثا: تم التوافق على مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار مرشحي القائمة عن كل من الكيانات الحزبية والسياسية المشاركة فيها، والتي لها كل الحق في اختياراتها، بما يحقق التناسق والتجانس بين مرشحي القائمة، ويقدم للناخب المصري من يرى فيهم الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحقيق آماله وتطلعاته المشروعة.

رابعا: التشكيل الفوري للجنة قانونية مشتركة، لإعداد وتنفيذ كل الخطوات القانونية المطلوبة للتقدم بمرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ضمن المواعيد والإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

خامسا: توجيه الشكر لحزب مستقبل وطن، على تخصيصه لأحد مقراته بالقاهرة، ليكون مركزا لإدارة كل الخطوات والمراحل الإجرائية لانتخابات مجلس الشيوخ لمرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر" على مستوى البلاد.