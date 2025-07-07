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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تفاصيل الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر بمقر حماة الوطن

الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية
الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية
محمد الشعراوي

عُقد اليوم الاثنين، بمقر حزب حماة الوطن، الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر، ضمن الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمشاركة ممثلين عن 12 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وضمت قائمة المشاركين ممثلين عن أحزاب: حماة الوطن، مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، التجمع، إرادة جيل، الحرية، الوفد، الإصلاح والتنمية، والمؤتمر.

ناقش الحاضرون تفاصيل إعداد القائمة الموحدة، وشددوا على أهمية خروج الانتخابات في صورة ديمقراطية تليق بمكانة الدولة المصرية ومؤسساتها، لا سيما مجلس الشيوخ ودوره الدستوري.

وقد أسفر الاجتماع عن عدة مخرجات رئيسية، جاء أبرزها:

التمسك بالمعايير الموضوعية لاختيار المرشحين، والتي تستند إلى النزاهة والشفافية والقدرة على تمثيل الشارع المصري تمثيلًا حقيقيًا.

وضع تصور مبدئي لخطة الدعاية الانتخابية والإعلامية، بما يتماشى مع القواعد القانونية والضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

تأكيد الالتزام الحزبي بتوحيد الجهود بين مكونات القائمة الوطنية لتحقيق مشاركة شعبية واسعة، تجسد روح الديمقراطية والاستقرار السياسي.

الاتفاق على تشكيل لجنة مركزية لإدارة ملف الدعاية الانتخابية، تُعنى بوضع خطة تفاعلية لتحفيز الناخبين على المشاركة الفاعلة، باعتبارها ركيزة أساسية في إنجاح العملية الانتخابية.

واختُتم الاجتماع بالدعوة إلى عقد الاجتماع التنسيقي الثالث في مقر حزب الجبهة الوطنية، على أن يتم الإعلان عن موعده في وقت لاحق، لاستكمال المشاورات بشأن تشكيل القائمة وخطوات التحرك الميداني والإعلامي.

حزب حماة الوطن الاجتماع التنسيقي الثاني قائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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