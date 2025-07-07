رسميا.. 5 مرشحين للمصري الديمقراطي بالقائمة الوطنية للشيوخ

تقدم مرشحو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأوراق ترشحهم اليوم لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأعلن المصري الديمقراطي أن مرشحي الحزب بالقائمة هم: م/ باسم كامل، برلماني سابق، الأمين العام للحزب، وأميرة صابر قنديل، نائب رئيس الحزب، عضو مجلس النواب 2020 / 2025، والمستشار/ خالد راشد، نائب رئيس الحزب، ودكتور/ محمد طه عليوة، محام بالنقض، عضو مجلس الأمناء وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب 2020 /2025 و د/ أحمد عبداللاه، طبيب أسنان، عضو المكتب السياسي للحزب.

وصرح فريد زهران، رئيس الحزب بأن تحالف المصري الديمقراطي الاجتماعي مع أحزاب القائمة الوطنية تحالفًا انتخابيًا وليس تحالفًا سياسيًا.

وأوضح أن للحزب تجارب عديدة في التحالفات الانتخابية ومنها على سبيل المثال تحالف الكتلة المصرية في انتخابات 2012 الذي كان يضم كل من أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الأحرار ، والتجمع، وكذلك دخول الحزب ضمن تحالف أحزاب القائمة الوطنية عام 2020، وكان للحزب خلال الانتخابات دعايته الخاصة وخطابه النابع من مبادئه، و انتهى التحالف بانتهاء الانتخابات، وكان لنواب الحزب أداؤهم في البرلمان المعبر عن توجهات الحزب وبرنامجه.

وصرح زهران بأن الحزب سيدفع بمرشحين فردي بعدد من الدوائر سيتم الاعلان عنها لاحقا.