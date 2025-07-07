القصير: اجتماع القائمة الوطنية ناقش معايير اختيار المرشحين لمجلس الشيوخ

أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الاجتماع الذي عُقد بمقر حزب حماة الوطن بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب، جاء استكمالًا لمخرجات الاجتماع السابق، خاصة فيما يتعلق بعمل اللجنة القانونية المكلفة بمتابعة تشكيل القائمة الانتخابية لمجلس الشيوخ.

وأوضح القصير، في تصريحات على هامش الاجتماع التنسيقي الثاني لأحزاب القائمة الوطنية، أن الأحزاب اتفقت على ضرورة أن تُفرز الانتخابات كفاءات حقيقية قادرة على التعبير عن تطلعات المصريين، مؤكدًا أهمية المشاركة السياسية والحزبية الواسعة لدعم الاستقرار وتحقيق مشاركة شعبية تضمن اختيار الأفضل.

ولفت إلى أن ثالث مخرجات الاجتماع تمثلت في الاتفاق على وضع معايير واضحة لاختيار المرشحين، على رأسها النزاهة والكفاءة، مشددًا على حرص حزب الجبهة الوطنية على الالتزام بهذه المعايير، مع مراعاة التنوع في القائمة من حيث تمثيل الشباب والمرأة وأصحاب الخبرات.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تشكيل لجنة إعلامية تتولى التنسيق بين الأحزاب وتسهم في جذب المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات، على أن تُستكمل المناقشات خلال الاجتماع المقبل بمقر حزب الجبهة الوطنية.