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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«التموين» تطلق خدمة إلكترونية لتحديث الرقم الضريبي على السجل التجاري

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد صبيح

أطلق جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة لتحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على العملاء وتعزيز الامتثال الضريبي، وذلك ضمن خطة تحديث بيانات السجل التجاري.

وأوضح الجهاز أن الخدمة متاحة عبر خطوات بسيطة من خلال بوابة الجهاز الإلكترونية https://www.itda.gov.eg/crf، وقد تلقى الجهاز نحو 600 طلب منذ إطلاق الخدمة، حيث يتم مراجعة البيانات في نفس اليوم، مع إخطار العملاء في حالة وجود أي أخطاء.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار تطوير مكاتب السجل التجاري بالمحافظات وتحويلها إلى مكاتب مميزة تقدم خدمات عالية الجودة، تماشيًا مع جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.

ودعا جهاز تنمية التجارة الداخلية جميع منتسبي السجل التجاري إلى سرعة إثبات الرقم الضريبي الخاص بمنشآتهم وشركاتهم، مؤكدًا أن ذلك أصبح شرطًا أساسيًا لتحديث بيانات السجل التجاري. كما أشار إلى استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية، ومنها خدمة حجز الاسم التجاري وإصدار شهادة عدم الالتباس إلكترونيًا، فضلًا عن إتاحة 20 خدمة عبر منصة مصر الرقمية، واستحداث كود سري للتسليم لضمان الأمان وتحسين جودة الخدمة.

السجل التجاري بالمحافظات التموين والتجارة الداخلية وزير التموين

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