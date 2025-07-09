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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار العملات العربية في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاربعاء 9 يوليو  2025،وذلك في ظل توازن العرض والطلب بالسوق المحلية، خاصة على العملات الخليجية ٠


 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

13.23 جنيه للشراء.


13.26 جنيه للبيع.


 

في البنك الاهلي المصري


 

13.18 جنيه للشراء.


13.25  جنيه للبيع.


 


 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.18 جنيه للشراء.
13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.22  جنيه للشراء.
13.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى  الدولى cib

13.20 جنيه للشراء.
13.25 جنيه للبيع.


 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.90  جنيه للشراء.
13.26 جنيه للبيع.


 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.16  جنيه للشراء.
13.25  جنيه للبيع.


 

في بنك قناه السويس

13.17 جنيه للشراء.
13.26 جنيه للبيع.


 

وتشهد السوق المصرفية حالة من الاستقرار النسبي في تداول العملات العربية، مع توقعات بتحركات طفيفة وفقًا للطلبالموسمي والتغيرات العالمية.

في بنك قناه السويس البركة التجارى الدولى

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