قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم
عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق
إعلامي: مفاوضات الأهلي للتعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا «متوقفة».. لهذا السبب
تامر حسني يُصدر ألبومه الجديد «لينا معاد» غدًا الخميس
الأرصاد: طقس الأربعاء شديد الحرارة ورطب نهارًا.. والبحر الأحمر مضطرب
100 عام على سنترال رمسيس| شريف عامر: الأزمة أكبر من تحويل أموال.. البورصة في خطر
هل الصدقة لغير الفقير تحتسب؟ .. دار الإفتاء تجيب
خبراء: حريق سنترال رمسيس هزّ أمن الاتصالات في مصر .. وغياب الخطط البديلة زاد من الأزمة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب ووسط قطاع غزة
أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 9-7-2025
رضا سليم يرغب في الانتقال للوداد .. والأهلي يرفض العرض المغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 9-7-2025

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء شهدت هدوءًا نسبيًا عقب ارتفاعه أمس  الثلاثاء 8-7-2025، ارتفعت بختام التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع صدى البلد الخباري سعر الدولار اليوم الاربعاء  8 أغسطس 2025، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار صرف العملات واسعار العديد من السلع.


سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 
 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار بنك الاسكندرية 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 
 

سعر الدولار  البنك الاهلي الكويتي 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في ميد بنك 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك مصر  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك أبوظبي التجاري  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك البركة  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 
 

سعر الدولار  في المصرف العربي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في البنك التجاري الدولي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك تنمية الصادرات  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك فيصل  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في المصرف المتحد 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك القاهرة  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك أبو ظبي الاول  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك الكويت الوطني  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في  بنك قناة السويس  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك اتش اس بي سي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في البنك العقاري المصري العربي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه 

للبيع.
 

سعر الدولار  في البنك العربي الافريقي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك الشركة المصرفية 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في البنك الاهلي المتحد  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.27جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار صرف الدولار اليوم الاربعاء سعر صرف الدولار الان سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النني

أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

سرعة الإنترنت

بعد حريق سنترال رمسيس.. خطوات استعادة سرعة الإنترنت في منزلك

مواعيد عمل ببعض فروع البنوك الجديدة

مواعيد جديدة لعمل بعض فروع البنوك

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

تشيلسي

نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مفتوحة لنقل مباراة تشيلسي وفلومينينسي

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

حريق

اتصالات البرلمان: لا صحة لسرقة بيانات المواطنين من سنترال رمسيس

جوتا

مفاجأة صادمة في سبب حادث مصرع ديوجو جوتا

ترشيحاتنا

الدائري الإقليمي

مهدي: الاعتماد على النقل البري في التجارة يزيد من الضغط على الطرق

الدائري الإقليمي

ليست الشاحنات فقط.. أستاذ هندسة الطرق يكشف عن مشاكل الطريق الدائري الإقليمي

الطريق الدائرب الإقليمي

استشاري الطرق والنقل البري: الطريق الدائري الإقليمي ليس مسئولا عن الحوادث

بالصور

زيوت طبيعية ساحرة للعناية بشعر الأطفال الكثيف والمُجعد.. إليكم أفضل الخيارات

أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد

كوب ماء وملعقة كمون.. وصفة صباحية بسيطة تعزز الهضم وتضبط السكر

فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء

هل تشعر بالملل رغم رغبتك بالخروج؟.. خلل الدوبامين قد يكون السبب

كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟
كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟
كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟

من بيتك وبدقة عالية.. إليك الطريقة الصحيحة لفحص سكر الدم في المنزل

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل
خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل
خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

ردود أفعال الفنانين علي مها الصغير

النجوم بيهزروا بجدية.. مها الصغير في ورطة بسبب سرقة لوحات فنانين أجانب

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عيار 21 وصل لكام؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

سبب حريق سنترال رمسيس وموعد عودة الاتصالات | تفاصيل هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد