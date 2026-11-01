مفاجأة بشأن عقوبة شيكوبانزا بعد واقعة خلع ملابسه أمام جماهير الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن موقف الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من التعرض لعقوبة بسبب واقعة خلع ملابسه عقب مباراة المقاولون العرب، مؤكدًا أن اللاعب لن يتعرض لأي عقوبة بسبب ملابسات الواقعة.

وأوضح هاني حتحوت، خلال حديثه ببرنامج «الكلام المظبوط»، أن واقعة شيكو بانزا تختلف عن واقعة هنري أكيلي، لاعب بترول أسيوط، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي عام 2009، التي انتهت بالتعادل 2-2، بعدما سجل اللاعب هدف التعادل وخلع الشورت أثناء الاحتفال، وهي الواقعة التي أسفرت وقتها عن إيقافه 4 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن الفارق بين الواقعتين يتمثل في أن تصرف هنري أكيلي حدث خلال المباراة وظهر عبر البث التليفزيوني الرسمي، بينما جاءت واقعة شيكو بانزا بعد نهاية مواجهة الزمالك والمقاولون العرب بوقت طويل، بعدما بدأ اللاعب الاحتفال مع الجماهير ومنحهم قميصه وشورت المباراة.

وأضاف أن اللقطات الخاصة بواقعة شيكو بانزا ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال كاميرات المصورين، بعدما كان البث التليفزيوني قد انتهى، كما أن الحكم ومراقب المباراة كانا قد غادرا الملعب، وبالتالي لم يتم تسجيل الواقعة في تقرير الحكم.

ولفت حتحوت إلى أن المادة 19 من لائحة العقوبات تنص على إيقاف اللاعب مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه، في حالة ارتكاب حركات تتنافى مع الدين والعادات والتقاليد، مع مضاعفة العقوبة وفقًا للائحة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن شيكو بانزا لن يتعرض لعقوبة في هذه الواقعة، نظرًا لحدوثها خارج أحداث المباراة وبعد انتهائها بوقت طويل، وعدم ظهورها في البث التليفزيوني الرسمي أو ورودها في تقرير الحكم، وهو ما يجعلها خارج نطاق اختصاص لجنة المسابقات وفقًا للتفسير الذي طرحه.