المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي شرط أساسي لأي خريج.. فيديو

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن مجرد الحصول على شهادة في الإعلام لا يكفي للنجاح في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الإعلامي الناجح لا بد أن يتمتع بقبول شخصي وكاريزما وسرعة بديهة، بالإضافة إلى قدرة عالية على إدارة الحوار.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي باتت من المتطلبات الأساسية لأي خريج، بغض النظر عن تخصصه الأكاديمي.

وأضاف: "سوق العمل لا يكتفي اليوم بالشهادة، بل يطلب خريجين يمتلكون مهارات متقدمة، مثل البرمجة، وتحليل البيانات، والتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن كفاءة الخريج لا تعتمد فقط على اسم الكلية أو التخصص، بل على ما يكتسبه من دورات وخبرات ومهارات عملية خلال دراسته. ولفت إلى أن خريج كلية الألسن، على سبيل المثال، لن يكون مؤهلاً للعمل إن اكتفى بالمحتوى النظري فقط، دون دعم ذلك بكورسات تقوية ومهارات لغوية إضافية.