مديرية التعليم بالبحر الأحمر تعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني بمدارس المحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر مواعيد امتحانات الدور الثاني بمدارس المحافظة، والمقرر لها يوم 26 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم 3 أغسطس المقبل لصفوف النقل والشهادة الإعدادية .



وذكرت المديرية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن امتحانات الدور الثاني لصفوف المرحلة الابتدائية تبدأ من يوم 26 حتى يوم 28 يوليو الجاري للصفين الثالث والرابع، ومن 26 حتى 29 يوليو الجاري للصفين الخامس والسادس للتعليم العام والخاص واللغات والدمج، كما تبدأ امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية من يوم 26 وحتى 29 يوليو الجاري للصفين الأول والثاني الإعدادي، وتبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية يوم 30 يوليو الجاري وحتى 3 أغسطس للتعليم العام والخاص واللغات والدمج والمهني .



وأكدت فايزة أحمد أبو الحسن مدير عام المديرية أن جميع الإدارات التعليمية أنهت الاستعداد لامتحانات الدور الثاني وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات .

