ميزة إخفاء الأوساخ.. أقوى سيارة من جيب تستخدم خدعة داخلية غريبة

لا تزال جيب كومباس واحدة من أبرز السيارات متعددة الاستخدامات في فئتها، ومع إطلاق طراز 4xe الهجين الجديد، تؤكد الشركة الأميركية تمسكها بهويتها في تقديم سيارات جاهزة فعليًا لاجتياز الطرق الوعرة وليس فقط الظهور بمظهرها.

مقصورة عملية تتحمل الظروف القاسية

تعد المقصورة الداخلية في طراز كومباس 4xe الجديد من أبرز نقاط التطوير.

فقد اعتمدت جيب تنجيدًا جديدًا معالجًا بالبولي يوريثان، يتميز بقوة مضاعفة مقارنة بالقماش القياسي، إلى جانب سهولة تنظيفه بعد التعرض للطين أو الأتربة.

وتقول جيب إن لوحة الألوان الترابية تساعد على إخفاء الأوساخ بشكل أفضل مع مرور الوقت.

كما تمت إضافة أسطح مضادة للخدش على ظهر المقاعد الخلفية، وهي مثالية لنقل معدات التخييم أو الحيوانات الأليفة.

وتوفر السيارة أيضًا مساحات تخزين أوسع وسجادات مطاطية مقاومة للماء والحصى، ما يجعل المقصورة مناسبة تمامًا للرحلات الصعبة.

من الناحية التقنية، تأتي السيارة مزودة بلوحة عدادات رقمية قياس 10 بوصات، وشاشة معلومات وترفيه ضخمة بقياس 16 بوصة، تضيف طابعًا عصريًا للداخل.

من الخارج، حصلت كومباس 4xe على تعديلات تجعلها أكثر قدرة على التحمل، أبرزها مصدات أمامية وخلفية مطلية بطبقة مضادة للخدش من نوع Bumper Shield، إلى جانب ألواح حماية سفلية أكثر بروزًا لحماية الهيكل عند القيادة في المناطق الصخرية أو الرملية.

تم تزويد السيارة بخطاف سحب خلفي وملصق أسود غير لامع على غطاء المحرك للحد من الانعكاس أثناء القيادة في الشمس.

كما حصلت على عجلات جديدة قياس 19 بوصة بإطارات عالية الارتفاع تتناسب مع متطلبات التضاريس الوعرة.

جيب كومباس 4xe: قدرات حقيقية على الطرق الوعرة

يعد نظام التعليق المرتفع بمقدار 10 ملم من أبرز ما يميز هذا الطراز، إذ يمنح السيارة قدرات أفضل للتعامل مع الطرق غير الممهدة.

تتمتع السيارة بزوايا اقتراب ومغادرة وانعطاف محسنة، تشمل زاوية اقتراب تبلغ 27 درجة، وزاوية مغادرة 31 درجة، وزاوية انعطاف 16 درجة، ما يجعلها قادرة على تخطي العقبات بثقة أكبر على الطرق الجبلية أو الترابية.

جيب كومباس 4xe ليست مجرد سيارة SUV هجينة جديدة، بل هي تجسيد لروح المغامرة مع لمسات ذكية في المقصورة والتصميم الخارجي تجعلها مهيأة لكل السيناريوهات، من القيادة اليومية في المدينة إلى رحلات الاستكشاف في الطبيعة.