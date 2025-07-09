بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

تصدر الفنان وائل كفوري مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد الترويج لأحدث أغانيه التى طرحت بعنوان “تاك تاك قلبي” ، وذلك بعد أن ظهر فى برومو الأغنية وهو عريس وبجانبه عروسة وأخفى ملامحها مما أثار جدلًا كبيرًا بين جمهوره هل هذا حقيقي أم مجرد ترويج للفيديو كليب ـ وذلك بالتزامن مع ظهوره الأخير مع زوجته شانا عبود وظهرت عليها علامات الحمل ، وظهر وائل فى الفيديو كليب وهو يستعد لحفل زفافه وتفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع الفيديو بشكل كبير.

أغنية تك تك قلبي

وطرح النجم وائل كفوري، ثانى أغنيات ألبومه الجديد، "WK25" وهي بعنوان " تك تك قلبى "، وهى من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع موسيقى بلال الزين وميكس و ماسترينج علي رمضان، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، الألبوم من إنتاج وائل كفوري ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

زواج وائل كفوري وشانا عبود

وكان خطف الفنان وائل كفوري وشانا عبود الأنظار إليهما فى إحدى الحفلات الخاصة ليسجل ذلك اول ظهور لهما بعد زواجهما منذ عام وظهرت على شانا عبود فى الحفل علامات الحمل حيث ينتظران مولودهما الأول.

ألبوم وائل كفوري

واصل النجم وائل كفوري تشويق جمهوره لأغاني ألبومه الجديد عبر صفحاته على السوشيال ميديا، وقد تمكن من إحداث ضجة كبيرة بالصورة التى نشرها أخيراً، بعد ظهوره في الصورة عريساً ببدلة رسمية كلاسيكية وتقف إلى جانبه شابة ترتدي فستان زفاف أنيق، وحرص على إخفاء ملامحها، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيه الذين تساءلوا ما إذا كانت هذه الصورة حقيقية أم للترويج لكليب أغنية جديدة. واختار كفوري تعليقاً غامضا، وكتب: "شريط الزفاف قريباً"، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول المقصود من الصورة.

يذكر أن وائل كفوري قد طرح الأسبوع الماضي، أولى أغنيات ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان "WK25". وقد أطلق الأغنية الأولى باسم "بدي غيّر فيكي العالم"، كلمات إميل فهد، وألحان جيهاد حدشيتي، وتوزيع موسيقى، روني باراك، وميكس و ماسترينج علي رمضان.. وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة.. وتقول كلمات أغنية "تك تك قلبى":..

قلتلّا بحبّك وطلبت إيدا

اذا وافقتي منتجوّز بكرا

قالتلي طول بالك ما تزيدا

خلّيني فكّر واعطيني فترة

ومن وقتا ناطر هالساعة

وعم راقب تَكّات الساعة

تك تك تك تك تك تك تك

تك تك قلبي من النظرة

قلتلّا لمّا بتصيري بيتي

رح خلّي سنينك مليانة فرحة

وأعطيكي عمري لولا حبيّتي

ولّون إيامك من لون الطَّرحة

قالتلي خلّيها لوقتا

وافقتا و عطيتا وقتا

وتك تك تك تك تك تك تك

تك تك قلبي من النظرة

قلتلّا شوفي كيف قلبي دايب

مش قادر أنطر رح موت عليكي

قلتلّا شوفي كيف قلبي دايب

ليكي شو عملو فيي عينيكي

قالتلي ما بخبي عنَّك

ملهوفي أنا أكتر منَّك

وتك تك تك تك تك تك تك تك

تك تك قلبي من النطرة

قلتلّا بحبّك وطلبت إيدا

واذا وافقتي منتجوّز بكرا

قالتلي طول بالك ما تزيدا

خلّيني فكّر واعطيني فترة

ومن وقتا ناطر هالساعة

وعم راقب تَكّات الساعة

تك تك تك تك تك تك تك

تك تك قلبي من النظرة