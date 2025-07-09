الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

أكد الإعلامي أمير هشام أن حسام أشرف، لاعب نادي الزمالك، انتقل إلى نادي سموحة مقابل 6 ملايين جنيه، مع تجديد عقده حتى عام 2029.

وقال هشام، عبر برنامجه بلس 90 المُذاع على قناة النهار الفضائية:

"الزمالك وافق على انتقال اللاعب أحمد محمود إلى نادي الاتحاد السكندري، مع تمديد عقده لمدة موسمين قادمين".

وأضاف: "اليوم الأربعاء، سيتم إنهاء إجراءات صفقة انتقال أحمد ربيع إلى الزمالك، واللاعب كان متواجدًا في مران البنك الأهلي، ولم يتغيب كما تردد."

وتابع: "ربيع وقّع على عقد لمدة 5 سنوات مع الزمالك، وهو مكسب كبير للغاية."

واستكمل: "كما سيقوم الزمالك بمنح مصطفى شلبي مستحقاته المالية، وقدرها 3.5 مليون جنيه، تمهيدًا لحسم صفقة انتقاله إلى نادي البنك الأهلي."