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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام أن حسام أشرف، لاعب نادي الزمالك، انتقل إلى نادي سموحة مقابل 6 ملايين جنيه، مع تجديد عقده حتى عام 2029.

وقال هشام، عبر برنامجه بلس 90 المُذاع على قناة النهار الفضائية:
"الزمالك وافق على انتقال اللاعب أحمد محمود إلى نادي الاتحاد السكندري، مع تمديد عقده لمدة موسمين قادمين".

وأضاف: "اليوم الأربعاء، سيتم إنهاء إجراءات صفقة انتقال أحمد ربيع إلى الزمالك، واللاعب كان متواجدًا في مران البنك الأهلي، ولم يتغيب كما تردد."

وتابع: "ربيع وقّع على عقد لمدة 5 سنوات مع الزمالك، وهو مكسب كبير للغاية."

واستكمل: "كما سيقوم الزمالك بمنح مصطفى شلبي مستحقاته المالية، وقدرها 3.5 مليون جنيه، تمهيدًا لحسم صفقة انتقاله إلى نادي البنك الأهلي."

الزمالك مصطفي شلبي حسام أشرف اخبار الزمالك اخبار الرياضة

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