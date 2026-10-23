موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول .. ماذا قررت التعليم؟

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول ، حسمته رسميا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 / 2027 ، أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول ، من المعتاد ألا يكون موحدا على مستوى الجمهورية ، بل يتولى كل محافظ في محافظته اعتماد واعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول ، مع الإلتزام بالمواعيد المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 / 2027

حقيقة تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

من جانبه ، نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة المنشورات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي تزعم توحيد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان له : أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تُجرى على مستوى كل محافظة على حدة مثل كل عام ، وفقًا للنظام المعمول به، دون أي تغيير

7 شروط لاختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2027



• أن يكون حاصل على مؤهل عالي .

• ألا تقل الدرجة الوظيفية عن معلم اول أ .

• ان يكون له خبرة سابقة بأعمال الامتحانات .

• ألا يكون قد تم حرمانه من اعمال الامتحانات.

• ألا يكون قد تم احالته للمحاكمة التأديبية او الجنائية في مخالفه تتعلق بأعمال الامتحانات او قضايا تمس الشرف والأمانة.

• ألا يكون لدى المرشح صله قرابه لأي من الطلاب المتقدمين للامتحان حتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة النظام و المراقبة و حتي الدرجة الثالثة للجنة الإدارة

• ألا يكون من العاملين في المدارس المتقدم طلابها للامتحان