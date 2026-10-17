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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

سلوك وحضور وتقييمات أسبوعية|قرار عاجل بشأن درجات أعمال السنة لطلاب 2 بكالوريا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحتسب درجة كل مادة من مواد الصف الثاني بكالوريا من (100) درجة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تُحتسب للطالب في الصف الثاني بكالوريا ، كل المحاولات التي تقدّم لها، وتُرصد كافة درجات محاولاته، وتُحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى في كل المحاولات، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها بجميع المواد (600) درجة


وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يشترط لدخول الطالب امتحان الصف الثاني بكالوريا الفرصة الأولى على نظام البكالوريا وامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إنجازه 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027 (على نظام البكالوريا)، وتوزع الدرجات كالتالي:

- مشروع 15 درجة
- تقييم أسبوعى 20 درجة
- الأداء المنزلى والحصة 15 درجة
- السلوك والمواظبة 10 درجات
- التقييم الشهرى(1) 20 درجة
- التقييم الشهرى (2) 20 درجة.

مواد مسارات طلاب الصف الثاني الثانوي بكالوريا 

أولًا: مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ).

ثانيًا: مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي:

أ‌- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الفيزياء أو الرياضيات).
ب- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي).
ج - مسار الأعمال: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (المحاسبة أو إدارة الأعمال).
د- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية) .

ثالثا: مادة الثقافة المالية وهي مادة غير مضافة للمجموع.

رابعا: نشاط التربية الرياضية لجميع المسارات وهو نشاط إجباري يمتحن فيه الطالب عمليا فقط ولا تضاف درجاته للمجموع.

كما نص القرار على عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه والذي تضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثالث الثانوي بكالوريا على ما يلي:

أ‌- مادة التربية الدينية وهي مادة أساسية لجميع المسارات ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على مجموع درجات لا يقل عن (70%) من الدرجة الكلية المقررة.

ب‌- مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يدرس الطالب فيها مادتين وتضاف درجاتهما للمجموع الكلي للدرجات:

1- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب فيه مادتي الأحياء (مستوى متقدم)، الكيمياء (مستوى متقدم) .
2-  مسار الهندسة وعلوم الحاسب يدرس الطالب فيه مادتي الرياضيات (مستوى متقدم)، والفيزياء (مستوى متقدم).
3- مسار الأعمال يدرس الطالب فيه مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم) ، والرياضيات.
4- مسار الآداب والفنون يدرس الطالب فيه مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم) ، والإحصاء.

فرصتين لدخول الامتحانات لطلاب 2 بكالوريا .. الأولى مجانا و الثانية بـ200 جنيه للمادة

يؤدى طلاب 2 بكالوريا  الامتحانات مرتين فى العام الدراسي، تكون الأولى إجباريا فى شهر مايو بدون رسوم (مجاناً)، وتكون الثانية (اختيارية) في شهر يوليو في ذات العام الدراسي على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان قدره 200 جنيه للمادة الواحدة، وفى جميع الأحوال يحق للطلاب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.

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