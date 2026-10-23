قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أقرب إجازة رسمية في مصر
علاج 1.23 مليون شخص.. التضامن تستعرض الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن بمنتدى مصر 2026
نتنياهو يطلب من حزبه إلغاء الأنشطة الانتخابية عقب إطلاق النار في الضفة
خلال ساعات قليلة.. قطع المياه عن مناطق بالمقطم والأسمرات
منتدى مصر 2026 .. التخطيط: نستهدف معدل نمو 6.8% وخفض التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%
خلال أسبوع.. القوات الأوكرانية تخسر 8340 عسكريا في حربها ضد روسيا
بسبب علاقة غير لائقة.. استقالة رئيس الأركان النيوزيلندي
تحديث iPadOS 27.2 يضيف ميزة جديدة لـ آيباد.. كيف تستخدمها؟
سموتريتش يدعو لحملة عسكرية شاملة في الضفة لتفكيك السلطة الفلسطينية
آلاف المتظاهرين في فيينا يحتجون على خفض ميزانية التعليم
كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سموتريتش يدعو لحملة عسكرية شاملة في الضفة لتفكيك السلطة الفلسطينية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أكد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه لا مفرّ من حملة عسكرية شاملة في الضفة لتفكيك السلطة الفلسطينية، وجمع السلاح، واغتيال عناصر المقاومة كما في غزة ولبنان.

وقال سموتريتش في تصريحات له : في الحكومة الحالية، قدنا ثورة في الاستيطان.

ووصف رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير عملية الخليل بأنه  كان هجوماً خطيراً.

وقال زامير في تصريحات له: وقد حالت التحركات السريعة للجنود دون وقوع هجوم أكثر خطورة، ومنعت إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين وقوات الأمن.

وأضاف : كما عُثر على كمية كبيرة من الذخيرة داخل المركبة التي استخدمها عناصر المقاومة للوصول إلى موقع الهجوم، وهي ذخيرة كانت مخصصة لتنفيذ هجوم على نطاق أوسع.

ومنذ قليل ؛ أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة عن إصابة خمسة أشخاص في هجوم وقع بالقرب من مدينة الخليل.

وذكر الجيش أنه تم القضاء على اثنين من منفذي الهجوم، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن أي متورطين آخرين محتملين.

فيما ذكرت منظمة "نجمة داوود الحمراء" أن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم؛ اثنان منهم في حالة حرجة، وواحد في حالة متوسطة، واثنان في حالة طفيفة. وقد نُقل المصابون بجروح طفيفة ومتوسطة إلى المستشفى.

 وبيّن الجيش الإسرائيلي أنه عقب الهجوم، فُرض إغلاق على مدينة الخليل، كما أُغلقت عدة قرى محيطة بها.

 وفي وقت لاحق، قام الجيش أيضاً بإغلاق الطريق السريع رقم 35 في كلا الاتجاهين.

عملية الخليل الضفة الغربية وزير مالية الاحتلال السلطة الفلسطينية غزة لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

ترامب

ضربات تستمر عدة أيام.. ترامب يدرس استئناف حملته العسكرية ضد إيران

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم عادل

الصحف الدنماركية تتغزل في إبراهيم عادل عقب تألقه بدوري المؤتمر الأوروبي

كأس الخليج للناشئين

حكم مباراة مصر واليمن اليوم في كأس الخليج للناشئين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد