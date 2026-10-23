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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مقتل منفذي عملية إطلاق نار قرب الخليل وإصابة 6 أشخاص.. تفاصيل

إطلاق نار قرب الخليل
إطلاق نار قرب الخليل
البهى عمرو

أفادت ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، بأن عملية إطلاق نار وقعت قرب مدينة الخليل على الطريق رقم 35 بالقرب من منطقة فرش الهوى، ما دفع قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض إغلاقات في المدينة ومحيطها وتنفيذ عمليات تمشيط بحثًا عن منفذي العملية.

وأوضحت السلامين، أن العملية بدأت في الساعة 7 والنصف، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال أعلن في البداية إصابة شخصين جراء إطلاق النار قبل أن تتطور الأحداث إلى عمليات ملاحقة وتمشيط في المنطقة، بالإضافة إلى أن الموقع يشهد وجود برج عسكري وبوابة أقامتها قوات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن استيلاء منفذي العملية على مركبة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية، مشيرة إلى اندلاع تبادل لإطلاق النار بينهما وقوات الاحتلال استمر نحو 20 دقيقة، وانتهى بحسب الرواية الإسرائيلية بمقتل المنفذين، ولفتت إلى أن أحدث البيانات المنقولة عن الإسعاف الإسرائيلي «نجمة داود الحمراء» تحدثت عن إصابة 6 أشخاص بينهم 2 في حالة حرجة، فيما أشارت بعض المنصات إلى مقتل 2 وإصابة 4 آخرين، دون حسم نهائي للحصيلة.

وأشارت «السلامين» إلى استمرار عمليات التمشيط في المناطق والقرى المحيطة بموقع إطلاق النار، موضحة أن وسائل إعلام إسرائيلية وجيش الاحتلال تحدثا عن احتمال وجود منفذ ثالث وهو ما دفع القوات إلى مواصلة البحث والتفتيش في محيط المنطقة.

القاهرة الإخبارية الاحتلال غزة رام الله

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