الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين في تبادل إطلاق النار بالخليل إلى 6 أشخاص

أعلن الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين في تبادل إطلاق النار في الخليل إلى 6.

ومنذ قليل ؛ ذكرت تقارير عبرية نقلا عن جيش الاحتلال بأنه تم إطلاق نار صباح اليوم قرب مفترق يهودا جنوب شرق الخليل، أو قرب برج عسكري بمستوطنة تيلم.

وذكرت التقارير أن إطلاق النار استهدف قوات كتيبة احتياط تابعة لقيادة الجبهة الداخلية.

وأكدت التقارير كذلك بأن جيش الاحتلال قام على الفور بملاحقة المنفذين وقتلهما بعد فرارهما.

كما تم فرض حواجز وتمشيط في المنطقة.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقيه بلاغا عن إطلاق نار في منطقة حومش بمحافظة السامرة شمال الضفة الغربية، مشيرًا إلى إرسال قوات إلى الموقع للتحقق من ملابسات الحادث.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على تفاصيل الواقعة، دون الإعلان عن معلومات إضافية بشأن وقوع إصابات أو تحديد مصدر إطلاق النار.