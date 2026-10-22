بزعم تهديد القوات.. استشهاد مواطن سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص جيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام سورية باستشهاد مواطن سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص جنود إسرائيليين خلال غارة ليلية على قرية في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن "مدنيا من ذوي الاحتياجات الخاصة قُتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس خلال توغل في بلدة جملة".

وتقع بلدة جملة على بعد نحو كيلومترين من الحدود الإسرائيلية، داخل المنطقة العازلة التي تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت سانا أن القوات داهمت الحي الشرقي للقرية و"نشرت قناصة على أسطح المباني السكنية أثناء استمرار تحركاتها في المنطقة".

جيش الاحتلال: "يشكل تهديدا"

وردا على استفسار من صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته عملت طوال الليل في "المنطقة الأمنية في جنوب سوريا"، وأنه خلال الغارة "تعرفت القوات على مشتبه به يقترب منها ونفذت إجراءات اعتقال المشتبه به".

وأضاف الجيش: "استمر المشتبه به في الاقتراب من القوة، التي ردت بإطلاق النار على المشتبه به للقضاء على التهديد"، مشيرا إلى أن الحادث قيد المراجعة.

دمشق تدين: انتهاك خطير للقانون الدولي

وأدانت وزارة الخارجية السورية "بأشد العبارات جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في قتل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة"، مؤكدة أن "استهداف المدنيين يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

كما أفادت سانا بأن الجيش الإسرائيلي قصف ليلة الأربعاء ضواحي بلدة عابدين المجاورة بقذيفتين، دون وقوع إصابات أو أضرار.

انتشار إسرائيلي منذ سقوط الأسد

ويعد القصف المدفعي الإسرائيلي لجنوب سوريا أمرا متكررا، حيث ينتشر الجيش الإسرائيلي في تسعة مواقع داخل المنطقة العازلة جنوب سوريا منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

كما تعمل القوات في مناطق تصل إلى نحو 15 كيلومترا داخل سوريا، بهدف الاستيلاء على أسلحة تقول إسرائيل إنها قد تشكل تهديدا للبلاد إذا وقعت في أيدي "قوى معادية".