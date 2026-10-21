جيش الاحتلال يزعم القضاء على أحد عناصر قوات النخبة في حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي نجاح عناصره بالتعاون مع الشاباك ، في القضاء على الفلسطيني موسى عبد محمد حمودة، وذلك في غارة بمنطقة مدينة غزة.

و حمودة هو أحد عناصر وحدة النخبة في الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وفي وقت لاحق ؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال ثلاثة مسلحين من الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، خلال هجمات شنها في شمال قطاع غزة على مدار عطلة نهاية الأسبوع، من بينهم ماجد أحمد مصطفى صباغ، الذي كان يشغل منصب قائد خلية في الحركة حسب القناة 12 الاسرائيلية.

الحرب في غزة

ووفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عمل المسلحون على إعادة تأهيل القدرات العسكرية للحركة، ودفعوا مخططات لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، علي حد زعمهم.