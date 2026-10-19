جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 عناصر من حماس خلال هجمات على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال ثلاثة مسلحين من الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، خلال هجمات شنها في شمال قطاع غزة على مدار عطلة نهاية الأسبوع، من بينهم ماجد أحمد مصطفى صباغ، الذي كان يشغل منصب قائد خلية في الحركة حسب القناة 12 الاسرائيلية.

الحرب في غزة

ووفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عمل المسلحون على إعادة تأهيل القدرات العسكرية للحركة، ودفعوا مخططات لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، علي حد زعمهم.

وفي سياق متصل، أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عقيدة جديدة للأمن القومي موجة انتقادات من قادة المعارضة، الذين اعتبروا الوثيقة المكونة من 3 صفحات مجرد شعارات لا تقدم استراتيجية واضحة لمواجهة التهديدات الأمنية، متهمين إياه بمحاولة صرف الانتباه عن إخفاقات حكومته قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أكتوبر.

وكشف نتنياهو، الأحد، عن الوثيقة التي تتضمن 10 مبادئ لإعادة صياغة النهج الأمني الإسرائيلي، في وقت يخوض فيه حملة انتخابية لولاية جديدة، وسط استمرار الجدل بشأن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حركة حماس في أكتوبر 2023 والحروب التي تلته.