«شخلل عشان تركن».. ضبط عامل طالب سائقا بمبلغ مالي دون وجه حق بالوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء مطالبته أحد قائدي السيارات بمبلغ مالي دون وجه حق، مقابل السماح له بانتظار سيارته بأحد شوارع القاهرة.

كواليس ضبط المتهم

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع الفيديو، بعدما رصدت تضرر القائم على نشره من قيام أحد الأشخاص بممارسة مهنة منادي السيارات دون وجه حق، ومطالبته بأموال نظير السماح بانتظار سيارته في أحد الأماكن العامة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنها حدثت يوم 20 من الشهر الجاري، أثناء وجوده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.