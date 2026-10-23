خلال أسبوع.. القوات الأوكرانية تخسر 8340 عسكريا في حربها ضد روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 14 سفينة شحن وسفينة حاويات كانت تستخدم لصالح القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها: قواتنا نفذت 3 ضربات مكثفة و11 ضربة جماعية ضد منشآت مرتبطة بالقوات الأوكرانية.

وأضافت : تم تدمير 5 زوارق مسيرة تابعة للقوات البحرية الأوكرانية في البحر الأسود.

وتابعت : منظومات الدفاع الجوي دمرت 5 قنابل جوية و3 قذائف لراجمات "هيمارس" و7 صواريخ "فلامنجو" و5593 طائرة مسيرة.

وزادت : قواتنا استكملت تطهير الجزء الشمالي الشرقي في مقاطعة خاركوف من قوات العدو.

وختمت : إجمالي خسائر القوات الأوكرانية نحو 8340 عسكريًا على المحاور القتالية كافة.