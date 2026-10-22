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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو: روسيا تتلقى أدلة متزايدة على استعداد الاتحاد الأوروبي المنهجي للحرب

موسكو
موسكو
أ ش أ

أكد الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، أن روسيا تتلقى أدلة متزايدة على أن الاتحاد الأوروبي يستعد للحرب.

وقال بوليانسكي - خلال اجتماع دوري للمجلس الدائم للمنظمة، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "للأسف، نتلقى أدلة متزايدة على أن أوروبا تستعد للحرب على مستوى منهجي".

واستشهد الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتقارير إعلامية أوروبية تفيد بأن دول الناتو تعتزم "مناقشة متطلبات التسلح في حال نشوب صراع ضد روسيا" بحلول نهاية أكتوبر.

وأشار إلى أن مناورات واختبارات عسكرية متوازية تجري في إيطاليا وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك في فنلندا، بمشاركة قوات من ألمانيا والنرويج والسويد ولاتفيا وهولندا والمملكة المتحدة.

وأضاف: "في نوفمبر، في بولندا، وبحسب المعلومات المتوفرة، سيجري "تحالف الراغبين" تدريبات على نشر قوات في أوكرانيا. وبعد ذلك، يحاولون إقناعنا بأن روسيا هي التي تهدد أوروبا بالحرب؟ تشير الحقائق إلى عكس ذلك تمامًا".

وكان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعزز وجودها العسكري بالقرب من حدود روسيا الاتحادية وبيلاروسيا.

لممثل الدائم لروسيا منظمة الأمن روسيا

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