ترامب يعلن حضوره نهائي كأس العالم للأندية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء عن حضوره نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وحجز فريق تشيلسي البطاقة الأولى في نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد الفوز فلومينينسي 2-0، أمس الثلاثاء.

وينتظر تشيلسي الفائز من مباراة اليوم بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لمواجهته الأحد المقبل في نهائي البطولة، على ملعب ميتلايف.

وكان تشيلسي بلغ نصف النهائي بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي 2-1، بينما تغلب فلومينينسي على الهلال السعودي بنفس النتيجة.

ويحصل بطل كأس العالم للأندية 2025 على جائزة مالية قدرها 125 مليون دولار، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).