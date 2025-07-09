عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

فجّر معتمد جمال، المدرب السابق لنادي الزمالك، مفاجأة بشأن صفقة لاعب بيراميدز محمود صابر.

وقال معتمد جمال عبر تصريحات تليفزيونية: "محمود صابر لاعب مميز للغاية وظهر بمستوى جيد مع منتخب مصر في أوليمبياد باريس".

وتابع: “بقول لمسؤولي الزمالك تأكدوا من إصابات محمود صابر، قبل إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، لأني أعلم أنه يعاني من إصابة في الرباط الصليبي”.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن رحيل نجم الفريق إلى نادي الزمالك بشكل رسمي.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن محمود صابر نجم وسط بيراميدز، وقَّع على عقود انتقاله لنادي الزمالك، بعد الاتفاق بين إدارة الناديين.

وأشار المصدر إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال أيام.