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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوتافوجو يعين نجل أنشيلوتي مديرًا فنيًا للفريق

دافيدي أنشيلوتي - أنشيلوتي
دافيدي أنشيلوتي - أنشيلوتي

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي، اليوم الثلاثاء، تعيين الإيطالي دافيدي أنشيلوتي مديرًا فنيًا للفريق بعقد يمتد حتى صيف 2026، وذلك في بيان رسمي أصدره النادي.

ووصل أنشيلوتي إلى مطار جالياو صباح اليوم، تمهيدًا لتقديمه لوسائل الإعلام، حيث سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة بمعاونة طاقم فني يضم الإسباني لويس تيفينيت، والبريطاني أندرو مانجان، إضافة إلى المعد البدني لوكا جيرا.

ويمتلك دافيدي أنشيلوتي خبرة واسعة، إذ بدأ مشواره التدريبي في عام 2012 كمدرب للياقة البدنية في باريس سان جيرمان، ثم في ريال مدريد، قبل أن يعمل مساعدًا لوالده كارلو أنشيلوتي في عدد من المحطات البارزة، مثل بايرن ميونخ، نابولي، إيفرتون، ريال مدريد، وأخيرًا مع منتخب البرازيل.

وجاء هذا التعيين بعد خروج بوتافوجو من دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025، عقب الخسارة أمام بالميراس بهدف دون رد.

نجل أنشيلوتي أنشيلوتي بوتافوجو

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