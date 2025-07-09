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الزمالك يضغط للتعاقد مع نجم نادي بيراميدز خلال المريكاتو الصيفي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يضغط للتعاقد مع نجم نادي بيراميدز خلال المريكاتو الصيفي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب محمود صابر، جناح فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رغبة قوية من الزمالك

وأوضح كريم حسن شحاتة، خلال تصريحاته في برنامج “كورة كل يوم” المذاع على قناة الحياة، أن إدارة الزمالك أبدت اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب، وبدأت بالفعل في اتخاذ خطوات فعلية للتفاوض مع مسؤولي بيراميدز، من أجل ضم اللاعب إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

جلسة تفاوضية مرتقبة

وأشار «شحاتة» إلى أن هناك جلسة مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة ستجمع مسئولي الناديين، بهدف التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن الصفقة. 

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشة كافة التفاصيل المالية والفنية الخاصة بانتقال اللاعب، وسط تمسك الزمالك بحسم التعاقد في أسرع وقت ممكن.

محمود صابر تحت أنظار جوزيه جوميز

ويُعد محمود صابر أحد اللاعبين الذين نالوا إعجاب الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي يرى في اللاعب إضافة قوية للخط الهجومي للفريق، خاصة في ظل الحاجة لتدعيم مركز الجناح بلاعبين يمتازون بالسرعة والمهارة.


 منافسة محتملة

في الوقت نفسه، لم تُشر التقارير حتى الآن إلى وجود منافسين آخرين للزمالك في الصفقة، لكن يبقى نادي بيراميدز حريصًا على تقييم العرض بشكل جيد، خصوصًا وأن اللاعب يُعد من العناصر الواعدة في الفريق.


 

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