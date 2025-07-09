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تشيلسي يهزم فلومينينسي 2-0 ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 يوليو 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يهزم فلومينينسي 2-0 ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

تشيلسي
تشيلسي

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.

جاءت ثنائية تشيلسي في شباك فلومينينسي بتوقيع اللاعب جواو بيدرو في الدقيقتين 18 و56.

سيطر تشيلسي على مجريات المباراة بنسبة استحواذ 54%، وسدد 17 تسديدة منها 5 على مرمى فلومينينسي.

في المقابل، سدد الفريق البرازيلي 12 تصويبة منها 3 فقط بين القائمين والعارضة.

بدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو - ناثانيل تشالوباه - توسين أداربيويو - مارك كوكوريا

الوسط: كايسيدو - إنزو فيرنانديز-  كريستوفر نكونكو

الهجوم: كول بالمر - بيدرو نيتو - جواو بيدرو

وبلغ تشيلسي نصف النهائي بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي 2-1، بينما تغلب فلومينينسي على الهلال السعودي بنفس النتيجة.

وينتظر تشيلسي الفائز من مباراة اليوم بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لمواجهته الأحد المقبل في نهائي البطولة.

تشيلسي كأس العالم للأندية فلومينينسي جواو بيدرو تشيلسي الإنجليزي

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