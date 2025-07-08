وجبة دجاج ملوثة.. مبابي مهدد بالمشاركة أساسيا أمام باريس في مونديال الأندية

كشف تقرير صحفي فرنسي تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، والتي تسببت في غيابه عن انطلاقة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية.

وذكرت صحيفة ليكيب أن مبابي فقد نحو 6 كيلو جرامات من وزنه نتيجة إصابته بتسمم غذائي حاد، ناتج عن بكتيريا مرتبطة بالدواجن، عقب تناوله وجبة ملوثة.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي قد لا يكون جاهزًا لبدء المواجهة المرتقبة أمام فريقه السابق باريس سان جيرمان، المقررة غدًا الأربعاء في نصف نهائي البطولة، مرجحة مشاركته كبديل.

وكان النجم الفرنسي قد غاب عن مباريات الدور الأول مع ريال مدريد بسبب هذه الأزمة الصحية، قبل أن يظهر كبديل في مواجهتي يوفنتوس وبوروسيا دورتموند ضمن الأدوار الإقصائية.