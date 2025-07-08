نجم ريال مدريد: جاهزون لتحدي باريس.. ونسعى لحصد لقب كأس العالم للأندية

أكد الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم وسط ريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وفي تصريحات عقب المران الأخير للفريق، قال تشواميني: "نستعد بشكل جيد للمباراة، وسنبذل أقصى ما لدينا للفوز على باريس والتتويج بالبطولة"، مشددًا على قوة الفريق الفرنسي الذي يضم العديد من النجوم الذين يعرفهم شخصيًا، لكنه أكد أن ريال مدريد يملك الجودة والقدرات اللازمة لتجاوز هذه العقبة، مضيفًا: "علينا أن نثبت ذلك على أرض الملعب".

كما أشاد اللاعب الفرنسي بالتطور الكبير الذي يشهده الفريق تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، قائلًا: "مع مرور الوقت أصبحنا نفهم أكثر ما يريده تشابي وجهازه الفني، وهذا ينعكس على أدائنا داخل وخارج الملعب".

وعن مركزه المفضل، أوضح تشواميني أنه يفضل اللعب في وسط الملعب، لكنه على استعداد دائم للعب في أي مركز حسب خطة المدرب وظروف كل مباراة.

واختتم تشواميني تصريحاته برسالة حماسية: "نملك ما يؤهلنا للتأهل والفوز، وعلينا أن نظهر ذلك أمام جماهيرنا في الملعب".