ليفربول يستأنف تدريباته بعد وداع جوتا بحضور صلاح ونجوم ومدرب الفريق

عاد لاعبو ليفربول إلى التدريبات، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ الحادث الأليم الذي أودى بحياة مهاجم الفريق البرتغالي ديوجو جوتا.

وكان النادي قد قرر تأجيل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد حدادًا على وفاة جوتا، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى جانب شقيقه الأصغر أندريه سيلفا، في حادث سير مأساوي شمال إسبانيا يوم الخميس الماضي.

وشارك المدرب الهولندي آرني سلوت، إلى جانب عدد من لاعبي الفريق يتقدمهم القائد فيرجيل فان دايك، في جنازة جوتا التي أُقيمت يوم السبت في مسقط رأسه بمدينة جوندومار قرب بورتو.

وشهدت العودة إلى التدريبات حضور عدد من نجوم الفريق، من بينهم المصري محمد صلاح، الإسكتلندي أندي روبرتسون، الأيرلندي كونور برادلي، والياباني واتارو إندو، حيث وصلوا إلى مقر النادي استعدادًا لانطلاق الاستعدادات للموسم الجديد.