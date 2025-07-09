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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا
لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا
أسماء عبد الحفيظ

الثوم من الأطعمة الطبيعية التي لا يخلو منها أي مطبخ عربي لكنه ليس مجرد نكهة تضاف للطعام بل هو كنز صحي حقيقي، تناول فص ثوم واحد على الريق يوميًا يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في صحتك العامة وطاقتك اليومية.

في السطور التالية نستعرض لك أبرز الفوائد الصحية التي قد تحصل عليها إذا واظبت على هذه العادة البسيطة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

يعزز مناعة الجسم

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا

الثوم يحتوي على مركبات كبريتية قوية مثل الأليسين والتي تعمل على تقوية جهاز المناعة وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا. تناول فص ثوم على معدة فارغة يعزز من فعاليته ويجعله يعمل كمضاد حيوي طبيعي.

يحسن صحة القلب

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا

الثوم معروف بقدرته على خفض ضغط الدم وتنظيم مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد. هذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

ينظم سكر الدم

لمن يعاني من مشاكل في مستويات السكر في الدم فإن تناول الثوم على الريق يمكن أن يساهم في تنظيم هذه المستويات وتحسين حساسية الجسم للأنسولين.

يطهر الجسم من السموم

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا

الثوم يساعد الكبد على التخلص من السموم والمعادن الثقيلة بفضل محتواه من مضادات الأكسدة. كما أنه يعمل على تنظيف المعدة والأمعاء من البكتيريا الضارة.

يحسن الهضم ويقلل من الانتفاخ

تناول الثوم صباحًا يحفز إفراز العصارات الهضمية مما يساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل الغازات والانتفاخات.

يمنح البشرة نضارة ويحارب حب الشباب

الثوم يحتوي على مضادات للبكتيريا والفطريات مما يساعد في تطهير البشرة من الداخل ومكافحة الالتهابات التي تسبب الحبوب.

يدعم خسارة الوزن

تشير بعض الدراسات إلى أن الثوم يمكن أن يساهم في زيادة معدل الحرق وتحفيز الجسم على التخلص من الدهون الزائدة.

الثوم فص ثوم واحد على الريق يحسن صحة القلب ينظم سكر الدم يطهر الجسم من السموم

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لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا
لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا
لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا

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