قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة
ترامب يمارس ضغوطاً على نتنياهو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة |تفاصيل
مصطفى الفقي: ثورة يوليو فجّرت الصراع العربي الإسرائيلي.. ومصر رهنت مصيرها بقضية فلسطين
مدير الأغذية العالمي بمصر: لدينا مئات الشاحنات جاهزة لدخول غزة فور فتح المعابر
أيهما أنفع للمتوفى قراءة القرآن أم الدعاء أم الصدقة؟
تطورات جديدة في مفاوضات الريان القطري مع وسام أبو علي
البورصة تعود للعمل اليوم .. وخدمات «الاتصالات» تستقر خلال 24 ساعة
عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة
إغلاق مطار مارسيليا والقطارات بسبب حرائق الغابات في فرنسا
مصر ضمن أعلى 10 دول أفريقية في احتياطي النقد الأجنبي والذهب
حبس عصابة سرقت لوحات إلكترونية من كابينة شركة اتصالات بمدينة نصر
الحزم السعودي يطلب ضم أحمد عبد القادر .. والأهلي يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل تشعر بالملل رغم رغبتك بالخروج؟.. خلل الدوبامين قد يكون السبب

كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟
كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟
آية التيجي

في أوقات كثيرة، ورغم أنك ترغب في ممارسة هواية محببة أو قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء، تجد نفسك فاقدًا للحماس، وتكتفي بتصفح وسائل التواصل الاجتماعي لساعات طويلة دون هدف حقيقي.

ما هو الدوبامين؟

وقد يعود الأمر إلى اضطراب في مستويات الدوبامين، وهو ما قد يُحدث تأثيرات عميقة على الصحة العقلية والسلوك اليومي، وفقًا لما نشر في موقع CNN Health.

ويعتبر الدوبامين هو ناقل عصبي تنتجه الدماغ أساسيًا في نظام المكافأة والمتعة والتحفيز.

ويتحكم الدوبامين في الطريقة التي نشعر بها بالسعادة والإنجاز، ويؤثر على قراراتنا وسلوكنا ومزاجنا.

ولكن ليست الكمية فقط هي المهمة، بل طريقة إفراز الدوبامين وتنظيمه.

كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟

وعند قيامك بنشاط ممتع (مثل تناول طعام لذيذ أو مشاهدة فيديو ممتع)، يفرز الدماغ دفعة من الدوبامين.

ولكن الاستخدام المتكرر للوسائط المحفّزة (مثل السوشيال ميديا، أو ألعاب الفيديو)، يؤدي إلى إفراز كميات كبيرة دفعة واحدة.

ومع الوقت، يتكيف الدماغ مع هذه الزيادة ويُقلل من استجابته، مما يؤدي إلى نقص مزمن في الدوبامين.

والنتيجة: تبلد شعوري، فقدان الحافز، صعوبة الاستمتاع بالأشياء البسيطة، والرغبة في المزيد من التحفيز فقط لتجنب الشعور بالملل أو الضيق.

سلوكيات يومية قد تسبب اختلال في إفراز الدوبامين

ـ الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.

ـ ألعاب الفيديو والإدمان الرقمي.

ـ الأطعمة فائقة المعالجة، خاصة الغنية بالسكر.

ـ المقارنات الاجتماعية، والإفراط في البحث عن المكافآت الفورية.

وأكد خبراء أن هذه السلوكيات تُحفّز نفس مسارات المكافأة التي تُحفّزها المخدرات والكحول، وتُحدث نفس أنماط التعود والإدمان.

كيف تكتشف أنك في دائرة الخلل؟

وإذا كان الوصول إلى شيء ممتع سهلًا ومتاحًا دائمًا (مثل الهاتف)، فإن احتمال الإدمان عليه يزيد.

وكلما زادت الكمية والتكرار، زادت فرصة حدوث اختلال في نظام الدوبامين.

وخوارزميات بعض التطبيقات صُمّمت لإبقاء المستخدم متصلًا، عبر تجديد المكافآت المصغّرة باستمرار، مما يفاقم الاعتماد السلوكي.

كيف تُعيد ضبط دماغك؟ (صيام الدوبامين)

وينصح الخبراء بتجربة ما يُعرف بـ "صيام الدوبامين"، ويعني الامتناع لمدة 30 يومًا عن السلوك أو المادة التي تسبب المشكلة فقط (وليس كل شيء).

وهذه الفترة كافية لإعادة ضبط دوائر المكافأة في الدماغ.

وبعد ذلك، يمكنك العودة للاستخدام ولكن بشروط:

ما هو السلوك؟

كم مرة؟

كم المدة؟

ما الإشارات التي تنبهك أنك عدت للعادات القديمة؟

هل ينطبق ذلك على الطعام؟

نعم. لا يمكن الامتناع عن الأكل، لكن يمكن تجنّب السكر والأطعمة المعالجة، وهي الأكثر تحفيزًا للدوبامين بشكل مفرط.

اختلال الدوبامين لا يُشعرك فقط بالملل.. بل يسحبك تدريجيًا بعيدًا عن مصادر السعادة الحقيقية، ويجعلك تطلب المزيد لتشعر بأقل قدر من الراحة.

لذا عليك إعادة ضبط علاقتك بالمكافآت السريعة، هو أول طريق نحو حياة أكثر توازنًا وتحفيزًا طبيعيًا.

فاقدًا للحماس مستويات الدوبامين الصحة العقلية سلوكيات يومية إفراز الدوبامين فقدان الحافز الدماغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النني

أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

سرعة الإنترنت

بعد حريق سنترال رمسيس.. خطوات استعادة سرعة الإنترنت في منزلك

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

مواعيد عمل ببعض فروع البنوك الجديدة

مواعيد جديدة لعمل بعض فروع البنوك

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

تشيلسي

نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مفتوحة لنقل مباراة تشيلسي وفلومينينسي

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

حريق

اتصالات البرلمان: لا صحة لسرقة بيانات المواطنين من سنترال رمسيس

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف: فتح منصة التنسيق الإليكتروني للتقديم للصف الأول الثانوى وإجراءات عاجلة حيال انقطاع وضعف المياه

محافظ الدقهلية طارق مرزوق

محافظ الدقهلية: استمرار حملة التوعية بمبادرة نظافة محافظتنا.. أكيد مسئوليتنا

محافظ قنا

محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسى 2026/2025

بالصور

هل تشعر بالملل رغم رغبتك بالخروج؟.. خلل الدوبامين قد يكون السبب

كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟
كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟
كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟

من بيتك وبدقة عالية.. إليك الطريقة الصحيحة لفحص سكر الدم في المنزل

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل
خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل
خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل

بعد إعلان إصابة إدوارد بورم في الكلى.. إليك أبرز أعراض لا يجب تجاهلها

الفنان إدوارد
الفنان إدوارد
الفنان إدوارد

أزهر الشرقية يكرم الأوائل والمتفوقين في احتفالية كبرى

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

ردود أفعال الفنانين علي مها الصغير

النجوم بيهزروا بجدية.. مها الصغير في ورطة بسبب سرقة لوحات فنانين أجانب

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عيار 21 وصل لكام؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

سبب حريق سنترال رمسيس وموعد عودة الاتصالات | تفاصيل هامة

الملازم نور

حريقة سنترال رمسيس.. الملازم نور قصة بطولة لازم كلنا نعرفها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد