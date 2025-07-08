الزنجبيل.. كنز طبي طبيعي يحارب الالتهابات ويدعم صحة القلب والهضم

يُعرف الزنجبيل منذ قرون بكونه من أشهر التوابل الطبيعية ذات الاستخدامات الطبية المتعددة، وقد أثبتت الأبحاث الحديثة فعاليته في التخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي، تقوية المناعة، وحتى تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

فوائد صحية لإستخدام الزنجبيل

يمكن تناول الزنجبيل طازجًا أو مجففًا أو مع الشاي، وحتى كمكمّل غذائي للاستفادة من خصائصه المذهلة.

وهناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الزنجبيل، وفقا لما ذكر في موقع “Verywell Health”، ومن أبرزها ما يلي :

ـ يحارب الالتهابات:

يحتوي الزنجبيل على أكثر من 400 مركب طبيعي، يتمتع العديد منها بخصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يجعله فعّالًا في مقاومة الالتهاب المزمن الذي يلعب دورًا في تطور أمراض عديدة، مثل:

السرطان، السكري، أمراض القلب، اضطرابات المناعة، الجهاز الهضمي، والمشاكل العصبية والنفسية.

فوائد صحية لإستخدام الزنجبيل

ـ يعزز الهضم ويقلل الغازات:

يساهم الزنجبيل في تسريع مرور الطعام عبر المعدة، ما يُقلل الانتفاخ، التقلصات، والغازات.

وقد أظهرت دراسة أن مكملات الزنجبيل تُحسّن من أعراض عسر الهضم الوظيفي، خاصة لدى المرضى الذين يتلقون علاجًا كيميائيًا.

ـ يخفف الغثيان:

أثبتت مراجعات طبية أن الزنجبيل فعّال في تخفيف غثيان الصباح لدى الحوامل، وكذلك الغثيان الناتج عن العلاج الكيميائي أو العمليات الجراحية.

فوائد صحية لإستخدام الزنجبيل

ـ يدعم الجهاز المناعي:

يمتلك الزنجبيل تأثيرات مضادة للبكتيريا، ما يعزز المناعة، ويُستخدم في حالات مثل التهاب الحلق.

البعض يفضل مضغ جذر الزنجبيل الطازج أو إضافته لماء ساخن لتقوية الدفاعات المناعية.

ـ يخفف آلام العضلات:

وجدت دراسة أن تناول 4 غرامات من الزنجبيل لمدة 5 أيام يخفف من تأخر الشعور بآلام العضلات بعد التمارين القاسية.

كما أنه يخفف من آلام الدورة الشهرية لدى النساء.

فوائد صحية لإستخدام الزنجبيل

ـ يعزز صحة القلب:

يحتوي الزنجبيل على مضادات أكسدة من نوع البوليفينول، التي تُساعد في حماية القلب وتقليل ضغط الدم.

وقد بينت إحدى الدراسات أن استهلاك الزنجبيل يوميًا يخفض خطر ارتفاع الضغط بنسبة 8٪، وأمراض القلب بنسبة 13٪.

ـ يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يساهم الزنجبيل في تقليل تلف الخلايا، وقد وجدت بعض الدراسات أنه يساعد في الوقاية من أنواع معينة من السرطان، مثل: سرطان القولون، المعدة، الكبد، والبنكرياس.

ومع ذلك، ما زالت هناك حاجة للمزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الفعالية.

ورغم فوائده الصحية العديدة، يُفضل استشارة الطبيب قبل تناول مكملات الزنجبيل بانتظام، خاصةً لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية.