أمريكا تحذر رعاياها في الصين.. ما السبب؟

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً من المستوى الثاني "توخّي مزيد من الحذر" بشأن بر الصين الرئيسي، مشيرةً إلى مخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي والقيود المفروضة على مغادرة البلاد.

وبحسب صحيفة واشنطن تايمز ؛ فإن التحذير يُبقي ، على مستوى التحذير الثاني "توخّي مزيد من الحذر"، ولكنه يُضيف مؤشراً للمخاطر "د" فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي.

وتضغط الإدارة الأمريكية من أجل إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين تعسفياً في الصين قبل سفر الرئيس ترامب إلى قمة أبيك في شنتشن.

ومن جهتها نفت بكين احتجاز أي أمريكيين تعسفياً، مؤكدة أن محاكمها تصرفت وفقاً للقانون.

وفقاً للتحذير، تمنح القوانين الصينية واسعة النطاق -المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة التجسس وأمن البيانات- المسؤولين الصينيين صلاحيات تقديرية واسعة لاحتجاز الرعايا الأجانب أو استجوابهم.

ويشير التحذير إلى أن "هذا الأمر يعرّض المواطنين الأمريكيين للخطر، حتى عند ممارستهم لأنشطة روتينية، مثل الأعمال التجارية أو الأبحاث أو التعبير عن الرأي في المجال العام".

قد تستهدف السلطات الصينية المواطنين الأمريكيين من أصول صينية، أو أي شخص طرفاً في نزاعات تجارية، أو لديه صلات بكيانات تجارية أمريكية تخوض نزاعات تجارية داخل الصين.

كما تذكر وزارة الخارجية الأمريكية أن السلطات الصينية قد تستهدف أيضاً أي شخص يرتبط حالياً -أو ارتبط سابقاً- بجهات إنفاذ القانون الأمريكية، أو الجيش الأمريكي، أو وكالات الاستخبارات الأمريكية، أو أي شخص يسافر في إطار برامج تمولها الحكومة الأمريكية، أو الأفراد الذين تربطهم -أو ربطتهم- صلات بالحكومة الأمريكية.