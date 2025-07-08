ودّعي اسمرار الصيف.. 8 نصائح ذهبية من خبراء الجلد لحماية بشرتك من أشعة الشمس

مع حلول فصل الصيف واشتداد حرارة الشمس، تصبح البشرة أكثر عرضة للاسمرار وظهور التصبغات والبقع الداكنة.

نصائح فعالة لحماية البشرة من الاسمرار

وتبدأ الوقاية من روتين يومي بسيط يمكن لكل امرأة اتباعه لحماية بشرتك من الأسمرار خلال الصيف، وفقا لما نشر في موقع American Academy of Dermatology وHealthline، ومن أبرز هذه النصائح:

ـ استخدام واقي الشمس يوميًا:

بعامل حماية +SPF 30 أو أكثر.

يُوضع قبل الخروج بـ15 دقيقة ويُجدد كل ساعتين.

ـ تجنّب التعرض للشمس وقت الذروة:

من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، حين تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقوى حالاتها.

ـ ارتداء ملابس واقية:

مثل القبعات الواسعة والنظارات الشمسية والملابس ذات الأكمام الطويلة لحجب الشمس عن الجلد.

ـ استخدام سيروم مضاد للأكسدة:

مثل فيتامين C الذي يساعد على توحيد لون البشرة ويقي من التصبغات الناتجة عن الشمس.

نصائح فعالة لحماية البشرة من الاسمرار

ـ الترطيب اليومي للبشرة:

باستخدام مرطبات تحتوي على الألوفيرا أو حمض الهيالورونيك للحفاظ على نعومة ونضارة البشرة.

ـ الابتعاد عن العطور والكحول قبل التعرض للشمس:

لأن بعض المكونات تتفاعل مع أشعة الشمس وتسبب بقعًا دائمة تُعرف بـ"البقع الضوئية".

ـ دعم البشرة من الداخل:

بتناول أطعمة غنية بفيتامينات A وC وE مثل الجزر، البرتقال، والمكسرات.

ـ تجنّب جلسات التقشير أو الليزر خلال الصيف:

لأنها تجعل البشرة حساسة جدًا وتزيد فرص الاسمرار بعد التعرض للشمس.

نصائح فعالة لحماية البشرة من الاسمرار

تحذير من الأطباء للحماية من الإسمرار

عدم استخدام واقي الشمس هو السبب الأول لتغير لون البشرة وظهور علامات الشيخوخة المبكرة” بحسب ما جاء في موقع Dermatology Times.