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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كليتك في خطر.. 8 عادات تحميك من الفشل الكلوي قبل فوات الأوان

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
آية التيجي

مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفشل الكلوي حول العالم، تؤكد المؤسسات الطبية الأجنبية أن الوقاية تبدأ من نمط الحياة اليومي.

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

وهناك مجموعة من العادات التي تُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهذا المرض الصامت.

ويمكن لإتباع بعض العادات التي ينصح بها الأطباء لحماية الكلى، وفقا لما نشر في موقع Mayo Clinic وWebMD وNational Kidney Foundation، وتشمل ما يلي:

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

ـ شرب كمية كافية من الماء:
الترطيب الجيد يساعد الكلى على التخلص من السموم. يُوصى بشرب 6 إلى 8 أكواب ماء يوميًا.

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

ـ تجنب الإفراط في الملح:
تناول كميات زائدة من الصوديوم يرفع ضغط الدم، وهو سبب رئيسي لتلف الكلى مع الوقت.

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

ـ التحكم في مستوى السكر في الدم:
مرض السكري غير المُدار يُعد من أخطر مسببات الفشل الكلوي. المتابعة الدورية وتحكم السكر يُجنّبك المضاعفات.

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

ـ مراقبة ضغط الدم بانتظام:
ضغط الدم المرتفع يتلف الأوعية الدموية الدقيقة في الكلى، ما يؤثر على أدائها مع مرور الوقت.

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

ـ الامتناع عن التدخين:
التدخين يُقلل من تدفق الدم إلى الكليتين، ويزيد خطر تطور أمراض الكلى المزمنة.

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

ـ عدم الإفراط في استخدام المسكنات:
المسكنات مثل الإيبوبروفين والأسبرين قد تُضعف الكلى عند استخدامها بشكل مفرط وطويل الأمد دون إشراف طبي.

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

ـ الحفاظ على وزن صحي:
السمنة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومقاومة الإنسولين، وهما من أخطر العوامل التي تؤثر سلبًا على صحة الكلى.

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

ـ إجراء تحاليل دورية لوظائف الكلى:
فحوصات مثل الكرياتينين ومعدل GFR تتيح الكشف المبكر عن أي تدهور في وظائف الكلى قبل أن تظهر الأعراض.

وبحسب "National Kidney Foundation"، يُعاني أكثر من 850 مليون شخص حول العالم من أمراض الكلى، والكثير منهم يكتشف الحالة في مراحل متأخرة، لذلك تبقى الوقاية والتشخيص المبكر هما السلاح الأقوى.

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